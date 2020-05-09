 

Руководители Грузии возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

09.05.2020, 11:30, Новости дня

Президент, премьер-министр и другие руководители Грузии возложили 9 мая в тбилисском парке Ваке венки к Могиле Неизвестного Солдата, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что «300 тыс. героев из Грузии отдали жизни за победу здоровых сил мира над фашизмом».

«Это всегда нужно помнить и чтить», – сказал он.

Грузия отправила на фронты Великой Отечественной войны 700 тыс. человек. Отмечается, что в процентном соотношении потери Грузии самые большие среди бывших республик СССР.

По словам премьера, «тем, кто забывает о вкладе Грузии жизнями грузин в эту большую Победу, надо напоминать об этом».

«И мы должны помнить об этом, и другие», – сказал премьер-министр журналистам.

Он пообещал всяческую поддержку ветеранам ВОВ.

По распоряжению правительства Грузии, 9 мая ветераны Второй Мировой войны получили по 600 лари (190 долларов), члены семей погибших – по 300 лари.

Все участники войны получат юбилейную медаль «75 лет победы над фашизмом». В живых остался 371 ветеран.

Ранее экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе поддержала идею акции «Бессмертный полк», назвав ее «аполитичной» и «гуманной».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Обозреватель Forbes о ценах на нефть – всё зависит от того, чего добивается Россия

29.03 / В очаге эпидемии коронавируса в Китае не зафиксировано новых заражений

07.04 / Свет в конце тоннеля. Ухань в 00:00 часов 8 апреля открывает свои границы

03.04 / В МЭР рассказали о программе кредитования под 0% для заработной платы

02.04 / British Airways отправляет в неоплачиваемый отпуск 80% своих сотрудников

20.04 / Умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

02.05 / Выявляемость коронавируса в Москве улучшилась в два раза

31.03 / Нефть коррекционно дорожает

04.05 / Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

07.05 / Stolitsa Group собирается получить контроль над 76,75% рынка “Столичный”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска