 

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро поздравила с праздником Победы исполнением легендарного хита

09.05.2020, 11:30, Разное

Известная певица и актриса Наталия Орейро обнародовала в Instagram-профиле видеопоздравление с днем Великой Победы. В честь знаменательного события звезда «Дикого ангела» исполнила легендарный хит «Нам нужна одна победа».
Примечательно, что поздравление знаменитости уругвайского происхождения прозвучало на русском языке. В ролике Орейро спела куплет композиции на слова Булата Окуджавы, ставшей саундткеком фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В картине песня прозвучала в исполнении героини Нины Ургант – бывшей фронтовой медсестры.

Свою Instagram-публикацию Орейро подписала коротко: «С Днем победы!», пожелав всем мира. Эмоциональное исполнение зарубежной актрисой советского хита высоко оценили поклонники. Фолловеры похвалили звезду, отметив, что спела она очень трогательно и чисто, несмотря на легкий акцент.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) 8 Май 2020 в 9:31 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Звезда фильма “Июльский дождь” скончалась после тяжелой болезни

08.05 / За сутки в России выявили еще 10 699 новых случаев заражения коронавирусом

20.04 / В Xiaomi откроют доступ к MIUI 12 до мая

15.04 / Скоро ли появится лекарство или вакцина против коронавируса?

01.04 / Ради спасения своей девушки от одиночества британский политик заразился коронавирусом

21.04 / В КНР начались продажи Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+

03.04 / Мнение: Отстранение капитана Крозье

18.04 / По стопам Кейт Миддлтон: Меган Маркл провела видеоконференцию

11.04 / Общество: Врачи рассказали, как борются в больницах с коронавирусом

01.04 / Мнение: В Севастополе введен режим обязательной самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска