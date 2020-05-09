Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро поздравила с праздником Победы исполнением легендарного хита

09.05.2020, 11:30, Разное

Известная певица и актриса Наталия Орейро обнародовала в Instagram-профиле видеопоздравление с днем Великой Победы. В честь знаменательного события звезда «Дикого ангела» исполнила легендарный хит «Нам нужна одна победа».

Примечательно, что поздравление знаменитости уругвайского происхождения прозвучало на русском языке. В ролике Орейро спела куплет композиции на слова Булата Окуджавы, ставшей саундткеком фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В картине песня прозвучала в исполнении героини Нины Ургант – бывшей фронтовой медсестры.

Свою Instagram-публикацию Орейро подписала коротко: «С Днем победы!», пожелав всем мира. Эмоциональное исполнение зарубежной актрисой советского хита высоко оценили поклонники. Фолловеры похвалили звезду, отметив, что спела она очень трогательно и чисто, несмотря на легкий акцент.

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Публикация от Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) 8 Май 2020 в 9:31 PDT