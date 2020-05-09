Мнение: Праздник другой страны

09.05.2020, 11:27, Разное

Если я плохо переношу те же “георгиевские ленточки” – это, конечно, не означает того, что я в принципе против празднования Дня Победы. Это, конечно, чушь. У меня воевали оба деда, я ими горжусь и всегда гордился. Помнить наших героев надо, память – это замечательно. Я не против памяти – я против кича. И против “ура-патриотизма”. Во-первых: ну какие, к черту, “георгиевские ленточки”, почему? Какое отношение они имеют к Победе?

А во-вторых, чувствуется фальшь в стремлении непременно узурпировать этот праздник, “примазать” к нему РФ. Победу в ВОВ, как ни крути, одержали все ж Советы, а не Россия. 15 республик, а не одна. Под Красным знаменем, а не под бесиком. И награждали Героев той войны Звёздами, а не крестами!

Это я при том, что мое отношение к СССР Вы, я думаю, знаете – я его не раз высказывал. Плохое, скажем мягко, отношение. Не люблю я СССР.

Однако оставаться в рамках исторических приличий, на мой взгляд, необходимо. Я вот не люблю Сталина, а академика Сахарова, к примеру, очень уважаю; так что ж – неужто я поддержу “идею”, что Главнокомандующим победоносной Красной Армией в 1945 году был не Сталин, а Сахаров?!

Нет, не поддержу.

А то ведь уже додумались даже до того, что со Знамени Победы надо, дескать, убрать серп и молот! Офонарели, ей-богу. Этак недолго до того, красноармейцев станут изображать поднимающимися в атаку под пение “Боже царя храни!”, а вместо комиссаров у них будут попы…

Я думаю, что нам надо праздновать Победу как праздник ДРУГОЙ страны. Немного остраненно, что ли. Так оно будет и скромнее, и достовернее. И о ЦЕНЕ Победы можно будет тогда говорить спокойно, без патриотических взвизгов и разрывания рубахи до пупа. И инциденты со всякими “памятниками Коневу” можно будет решать без надрыва.

Нынешняя Россия не должна идентифицировать себя с СССР. Мне, к примеру, хочется думать, что Россия воевала бы с Германией не так бездарно, и не устилала бы путь к Победе таким количеством жертв. Мне хочется думать, что и к своим пленным Россия относилась бы не так жестоко, и к своим погибшим – не так наплевательски (оставляя их неопознанными “пропавшими без вести” в тысячах братских могил).

И далеко не по всем счетам, предъявляемым к СССР, нынешней России стоит платить. Многие наши проблемы сегодня как раз из-за того, что путинская РФ за каким-то чертом всё тужится изобразить из себя СССР “в миниатюре”.