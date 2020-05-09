Генсек ООН: Жертвы СССР во имя Победы никогда не должны быть забыты

09.05.2020, 11:16, Новости дня

Жертвы, которые понес народ Советского Союза во имя достижения победы во Второй мировой войне, никогда не должны быть забыты, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По словам генсека ООН, памятные мероприятия в этом году напоминают о миллионах погибших и огромной цене, которую заплатили страны за победу.

«Вторая мировая война была временем невероятных зверств и потери человечности. Война нанесла тяжелый урон многим государствам, включая республики бывшего Советского Союза, на долю которых пришлось наибольшее число жертв. Это так или иначе коснулось почти каждой семьи», – сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «жертвы, принесенные народом Советского Союза во имя победы над нацизмом, – не только человеческие, но жертвы во всех смыслах слова – не должны быть забыты никогда».

Гутерреш указал, что в 2020 году посетил мероприятие, посвященное годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц солдатами Красной армии. «Такие мероприятия и церемонии чествуют участников тех событий и напоминают всем нам о том, что произошло», – сообщил он.

Кроме того, генсек ООН заявил, что готов посетить Москву, чтобы принять участие в памятных мероприятиях в честь Победы в Великой Отечественной войне, после того как мир справится с пандемией коронавируса.

«Сейчас я могу участвовать в мероприятиях только удаленно. Я с нетерпением жду возможности принять участие в памятных церемониях в Москве, как только мы справимся с коронавирусом», – сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, планирует ли он участвовать в торжествах в Москве, когда будет объявлена новая дата.

Ранее президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Он поздравил ветеранов и всех россиян с этим праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.