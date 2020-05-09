 

Путин и Собянин пообещали повторить празднования 75-летия Победы после окончания эпидемии коронавируса: с парадом и “Бессмертным полком”

09.05.2020, 11:15, Новости дня

Президент России Владимир Путин 9 мая в обращении к гражданам пообещал отметить юбилей Победы “широко и достойно”. 

“Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш “Бессмертного полка”, – пообещал он после того, как возложил букет цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Когда может состояться этот парад, Путин не сообщил. Во время возложения президентом цветов в Александровском саду прошел мини-парад. В нем приняли участие сотни военных и оркестр, но никто из участников при этом не был в маске. 

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем видеообращении также пообещал провести праздник на улицах города после снижения угрозы коронавируса. 

По словам мэра, юбилей Победы во второй мировой войне должен был отмечаться “особенно торжественно и масштабно”, но мероприятиям помешал коронавирус. “Когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник”, – пообещал мэр.

В этом году из-за эпидемии российские власти были вынуждены отменить наземную часть парада и шествие “Бессмертного полка”. 9 мая в Москве и других городах проходят только авиапарады и праздничные салюты.

 



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