Путин и Собянин пообещали повторить празднования 75-летия Победы после окончания эпидемии коронавируса: с парадом и “Бессмертным полком”

09.05.2020, 11:15, Новости дня

Президент России Владимир Путин 9 мая в обращении к гражданам пообещал отметить юбилей Победы “широко и достойно”.

“Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш “Бессмертного полка”, – пообещал он после того, как возложил букет цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Когда может состояться этот парад, Путин не сообщил. Во время возложения президентом цветов в Александровском саду прошел мини-парад. В нем приняли участие сотни военных и оркестр, но никто из участников при этом не был в маске.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем видеообращении также пообещал провести праздник на улицах города после снижения угрозы коронавируса.

По словам мэра, юбилей Победы во второй мировой войне должен был отмечаться “особенно торжественно и масштабно”, но мероприятиям помешал коронавирус. “Когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник”, – пообещал мэр.

В этом году из-за эпидемии российские власти были вынуждены отменить наземную часть парада и шествие “Бессмертного полка”. 9 мая в Москве и других городах проходят только авиапарады и праздничные салюты.