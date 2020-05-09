Названы самые продаваемые смартфоны 2020 года

09.05.2020, 11:09, Разное

Эксперты составили перечень наиболее продаваемых смартфонов на планете в январе-марте нынешнего года. Над этим списком работали в агентстве Canalys.

На третьей позиции расположился мобильный девайс Samsung Galaxy A51, начальная стоимость которого составляет 15 000 рублей. На второе место специалисты поместили смартфон Redmi Note 8/8T по цене от 10 000 рублей. Лидером списка оказался технологический продукт Apple iPhone 11, всего на планете продали больше 18 миллионов единиц гаджета. В РФ им можно обзавестись за 51 000 рублей. Помимо того, в перечне также оказались Samsung Galaxy A20S, Redmi 8A и iPhone 11 Pro.

Наиболее дешевый гаджет от американской «яблочной» корпорации iPhone SE не попал в рейтинг. О статистике на счет его реализации будет известно только во втором и третьем квартале, пиковых показателей удастся достигнуть ближе к завершению нынешнего года после уменьшения его стоимости.

Нет в списке смартфонов Honor и Huawei. Не исключается, что это связано с введенными в прошедшем году США санкциями против китайского производителя, запрещающими сотрудничать с американскими фирмами, поэтому эти смартфоны потеряли поддержку Google.