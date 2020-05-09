 

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы и пообещал парад Победы

09.05.2020, 11:09, Разное

Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 мая в день 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложил цветы к Вечному огню. Лидер государства сопроводил праздничное возложение торжественной речью, адресованной всем россиянам.
В своем поздравлении Владимир Путин назвал праздник Победы самым главным и дорогим, отмечаемым россиянами всенародно и торжественно. Глава государства подчеркнул неизменно великое нравственное и духовное значение этой даты, священное отношение к ней россиян. Признавая глобальное величие и значимость памятного события, президент, тем не менее, напомнил, оно было достигнуто простыми людьми, каждый из которых по крупицам смог сложить Великую Победу. Отметил Путин и тот факт, что русские солдаты не только стали спасителями своего Отечества – они освободили Европу от фашистского гнета, защитив таким образом мир и добившись грандиозных свершений.

Владимир Путин также подчеркнул, что, стоя у монумента Неизвестному солдату, каждый житель РФ приходит поклониться всем бойцам, оставшимся безызвестными, но обеспечившими общую Победу. Понимая невозможность проведения традиционных массовых мероприятий в период пандемии, президент РФ дал обещание россиянам, что позже празднование, широкое и торжественное, будет непременно осуществлено: пройдут и главный парад на Красной Площади, и народный марш “Бессмертного полка”. “От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!” – резюмировал свою речь Владимир Путин.



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