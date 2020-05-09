Российские артисты представили песню ко Дню Победы «Героям посвящается»

09.05.2020, 11:08, Новости дня

В Сети состоялась премьера песни «Героям посвящается». В записи композиции приняли участие более 20 популярных артистов отечественной эстрады, в том числе Григорий Лепс, Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев и Николай Басков.

Автором проекта выступил музыкальный телеканал ЖАРА ТВ. Клип к композиции был опубликован на странице канала в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ЖАРА ТВ| Музыкальный телеканал (@zharatv) 8 Май 2020 в 10:59 PDT

«День Победы – это праздник, объединяющий поколения, поэтому в проекте участвуют артисты разных возрастов, стилей и направлений. Нам не помешали ни вирусы, ни самоизоляция, ведь наши деды прошли такие жестокие испытания, с которыми сегодняшние проблемы не сравнятся!», – говорится в комментарии к ролику.

Отмечается, что «проект #героямпосвящается призван сохранить память о подвиге нашего народа, который спасал не себя, а весь мир, когда некоторые страны практически сразу сдались фашистам или частично их поддерживали».

«Концлагеря, сожженные города и деревни, миллионы погибших в боях людей – все это нельзя забывать или позволять менять факты в угоду интересам отдельных зарубежных политиков. Мы победили! Наши деды победили фашизм! И это главное», – заявляет телеканал.

В сообщении россиян призывают в 19.01 выйти «на балконы своих домов с портретами своих героев» или показать их в открытых окнах.

Ролик также опубликовали на своих страницах в Instagram певица Зара, актер Владимир Машков, юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев, которые приняли участие в записи клипа к песне.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в РФ отметят 75-летие Победы.