Армия Хафтара обстреляла аэропорт в столице Ливии Триполи – СМИ

09.05.2020, 11:05, Новости дня

В Ливии подконтрольные командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару военные совершили ракетный обстрел Международного аэропорта Митига в Триполи и прилегающих к нему кварталов. Об этом 8 мая сообщило турецкое агентство “Анадолу” со ссылкой на представителя штаба операции “Гнев вулкана”, проводимой признанным ООН правительством национального согласия Ливии, Мустафу аль-Меджаи.

По его словам, атака длилась около часа. В результате нападения территории нанесен материальный ущерб, в ходе инцидента никто не пострадал.

Агентство пишет, что жертвами сил Хафтара с начала месяца стали 15 мирных жителей, еще 30 человек получили ранения. Сторонники генерала также понесли потери в столкновениях с правительственными войсками.

Группировка Хафтара базируется на востоке страны. В апреле 2019 года она предприняла попытку взять под контроль Триполи, но силы, подконтрольные правительству национального согласия (ПНС), вытеснили ополченцев из города. По данным ООН, всего в результате военных действий в Ливии в 2019 году погибло не менее 284 мирных жителей, большинство – вследствие авиаударов.

Как отмечает Al Jazeera, ПНС поддерживает Турция, а Хафтара – Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Военную поддержку Хафтару оказывает Россия, чьи наемники воюют в Ливии.

26 декабря правительство Ливии официально попросило у Эрдогана военной помощи, Турция начала переброску своих войск. 8 января 2020 года Турция и Россия в совместном заявлении призвали ввести режим прекращения огня. Перемирие наступило в полночь 12 января.

13 января в Москве начались переговоры между РФ, Турцией и сторонами противостояния в Ливии.

14 января Хафтар отказался подписывать перемирие с правительством. А 15 января спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех в интервью телеканалу Al Ghad заявил, что бои возобновились.

Армия Хафтара, по данным “Анадолу” продолжают обстреливать различные районы Триполи, несмотря на то, что 21 марта было объявлено о перемирии для борьбы с коронавирусом нового типа. В ответ на провокации сторонников Хафтара, признанные ООН власти Ливии 25 марта объявили о начале военной операции “Буря мира”.

29 апреля Хафтар объявил о прекращении всех военных операций в Ливии в течение месяца Рамадан.