 

Великобритания введет двухнедельный карантин для всех авиапассажиров

09.05.2020, 11:05, Новости дня

Британское правительство планирует ввести 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за границы, кроме Ирландии. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заявления британский авиалиний.

Ожидается, что новое ограничение вступит в силу в конце этого месяца.

Как сообщили BBC источники в правительстве и авиации, карантин может означать, что прибывшие должны будут изолироваться, сообщив адрес на границе.

Пока не ясно, как долго будут действовать новые ограничения на поездки и смогут ли прибывшие, не являющиеся гражданами Великобритании, оставаться на самоизоляции в арендованном частном жилье.

Британские авиаперевозчики предположили, что такой карантин “будет иметь не только разрушительные последствия для авиационной промышленности Великобритании, но и для экономики в целом”, отмечает BBC.

На 8 мая в Великобритании подтверждено 211 364 случая заражения коронавирусом, 31 241 человек скончался.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 8 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 939 119 человек (+92 тыс. за сутки). Жертвами COVID-19 стали 274 917 человек (+5,3 тыс.), выздоровело 1 322 289 человек (+36,5 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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