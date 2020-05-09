Вернувшийся из Италии украинский медик: Итальянским коллегам приходилось принимать решения, кого спасать, а кого – не стоит

09.05.2020, 11:05, Новости дня

Руководитель госпиталя Министерства внутренних дел в Киевской области Юрий Сак в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” вечером 8 мая рассказал о своей командировке в Италию, где группа украинских врачей помогала итальянским медикам бороться с пандемией коронавируса.

“В том госпитале, где мы работали, в сутки поступало более 100 человек. Это очень большая нагрузка. Сами врачи говорят, что они столкнулись с тем, что не успевали принимать этих пациентов. И как бы это страшно не звучало, но приходилось принимать решения – кого спасать, а кого спасать не стоит. Потому что не хватало рук. Потому Италия обратилась к международному сообществу, чтобы ей помогли в этом”, – напомнил Сак.

По его словам, из-за такой нагрузки медики приняли решение людей старше 85 лет не реанимировать.

Украинский медик рассказал, что карантинные меры в Италии нельзя сравнить с карантином в Украине.

“Мы прилетели на военный аэродром в Рим, и подлетая еще к аэродрому, пролетая над Римом, мы увидели полностью пустые дороги, мы увидели пустые города, мы не увидели практически ни одной машины. Уже когда мы прилетели, приземлились, взяли свои вещи и начали перемещались к месту, где мы работали три недели, мы четыре часа перемещались по автобанам Италии. И за это время увидели буквально десяток машин, и это очень сильно контрастировало с тем, что мы видели, когда летели обратно и пролетали над Киевом, и двигались по дорогам Киева. Это очень бросается в глаза, это по поводу карантина, по поводу тех мер, которые принимала Италия и принимала Украины”, – подчеркнул Сак.

Юрий Сак был в группе украинских врачей из 10 человек, которая находилась в городе Пезаро, провинция Марке, на побережье Адриатического моря.

4 апреля в Италию отправились 20 медиков-добровольцев из Минздрава и Министерства внутренних дел Украины. Среди них были анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты и медицинские сестры. Цель – помочь итальянским коллегам в лечении больных COVID-19 и получить необходимый опыт.

Медбрат Киевской городской клинической больницы №17 Глеб Битюков, который в числе других украинских медиков отправился в Италию для помощи в преодолении коронавируса, назвал полученный опыт работы в Италии “одной из самых полезных вещей, которую можно было сделать”.

23 апреля украинские медики вернулись из Италии и отправились на обсервацию.