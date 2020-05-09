75 лет Победы. Над Москвой прошел воздушный парад

09.05.2020, 10:55, Новости дня

Над Красной площадью в Москве состоялся воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Над столицей прошли парадным строем 75 самолетов и вертолетов, а всего над городами России, по данным Минобороны РФ, поднимутся в воздух 597 летательных аппаратов.

Открыл воздушный парад над Москвой самый крупный в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ. Над столицей пролетели транспортно-боевые Ми-35М, разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник" единственной в РФ вертолетной пилотажной группы "Беркуты".

Также над Красной площадью прошел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, три транспортника Ил-76МД и тройка дальних бомбардировщиков Ту-95МС. Затем в небе появились четыре бомбардировщика Ту-22М3 во главе с ракетоносцем Ту-160, после чего пролетели в боевом порядке топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, сымитировав процесс дозаправки в воздухе.

Далее проследовали четверки многоцелевых фронтовых истребителей МиГ-29СМТ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В воздушном строю появились четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетами "Кинжал" и звено из четырех многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57. В боевом порядке "тактическое авиационное крыло" пролетела десятка самолетов, состоящая из бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ и Су-35С.

За ними прошли на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", выполнив в воздухе построение "Кубинский бриллиант", а закрыла авиационный парад шестерка штурмовиков Су-25. Специальными дымами они раскрасили небо над столицей в цвета государственного флага России.

Всего для авиационного парада над Москвой было задействовано восемь аэродромов в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях. Воздушный парад транслировали телеканал "Россия 1" и "Россия 24", а также сайт Вести.Ru.

Перед воздушным парадом президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, после чего поздравил с Днем Победы ветеранов и всех россиян. Глава государства подчеркнул, что 9 Мая — самый главный и самый дорогой праздник, который в РФ всегда отмечается торжественно и всенародно.