Российское научное судно впервые погрузилось на дно Марианской впадины

09.05.2020, 10:55, Новости дня

Подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики необитаемого подводного аппарат зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров. Об этом научно-исследовательском достижении сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика проекта – Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Погружение состоялось 8 мая в 22.34 по московскому времени. С учетом процесса погружения и всплытия на поверхность миссия продолжалась более трех часов.

Ранее ученые обнаружили следы человека на дне Марианской впадины.