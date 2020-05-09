 

Генсек ООН призвал страны прекратить огонь ради борьбы с коронавирусом

09.05.2020, 10:53, Разное

Всем государствам планеты необходимо завершить конфликты и объединить собственные усилия ради общей борьбы с коронавирусом. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш.
По словам Антониу Гутерреша, за последние 75 лет Третьей мировой войны так и не произошло, но военные конфликты по-прежнему продолжаются на Земле. Генсек ООН еще в марте призывал к общему прекращению огня, чтобы у всех была возможность сосредоточиться на противодействии коронавирусу, и ныне политик повторяет свой призыв. Антониу Гутерреш отметил, его заявление получило большой резонанс и поддержку в многочисленных правительствах вместе с религиозными лидерами и региональными структурами. Генсек ООН выразил надежду, что Совбез примет все возможное для способствования прекращения на планете огня.

ВОЗ объявила вспышку пандемии коронавируса нового типа Covid-19. Согласно последним сведениям, от инфекции умерли больше 270 тысяч человек, врачи зафиксировали 3,9 миллиона эпизодов заражения.



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