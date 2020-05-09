 

«Моя уникальная и неповторимая девочка»: Глюкоза трогательно поздравила дочь с 13-летием

09.05.2020, 10:53, Разное

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, трогательно поздравила свою старшую дочь Лидию с днем рождения. Наследнице певицы 8 мая исполнилось 13 лет.
Глюкоза в честь праздничного события на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с дочерью, к которой обратилась очень нежными словами. Певица, поздравляя Лидию с днем рождения, назвала ее «уникальной и неповторимой девочкой». Артистка отметила, она не может поверить, что наследнице уже 13. Звездная мама пожелала дочери всегда быть доброй, раскрепощенной, желающей дарить любовь и превращать обыденность в праздник. В связи с карантином, день рождения отметили в узком семейном кругу, однако певица смогла создать наследнице праздничное настроение, украсив дом множеством воздушных шаров.

Дочь артистки растет яркой и творческой личностью, напоминая маму. В этом году девочка поэкспериментировала с волосами. Сначала Лидия очень коротко постриглась, окрасив волосы в фиолетовый оттенок, а через три месяца продемонстрировала уже рыжие пряди.

Глюкоза отмечает, с каждым годом воспитывать дочерей ей становится более сложно, поскольку каждая из них хочет показать свой характер и непокорность. Сейчас сестры нередко ссорятся, но артистка надеется, что с возрастом они станут более дружными.



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