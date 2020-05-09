Мнение: Социализация нытиков

09.05.2020, 10:51, Разное

Прошёл по старой памяти калибровку в «Доте», вспомнил, что меня так раздражало в местном сообществе. Для тех, кто не играл — «Дота» весьма похожа на хоккей. Две команды по пять человек пытаются поразить вражеские «ворота», периодически кого-нибудь отправляют ненадолго отдохнуть на скамейку штрафников. Личные навыки и командная игра одинаково важны для победы.

Так вот, пока команда выигрывает, всё нормально. Однако стоит появиться на горизонте первым намёкам на неприятности, кто-нибудь немедленно принимается искать виноватых. Как правило, на должность виноватого назначается или игрок, у которого игра плохо ладилась в первые минуты матча, или просто случайный игрок, который, по мнению нытика, сделал что-то не так.

Дальше всё летит в тартарары. Нытик долго и нудно пищит в микрофон, что «мы проигрываем из-за Пуджа, который не умеет хукать», бодипозитивный Пудж вяло отругивается, остальные или поддакивают нытику, или просто молчат, зная по опыту, что вмешиваться уже бесполезно. Разумеется, ни о какой командной игре дальше не может идти и речи. Спасает ситуацию только то, что команд две, и в противной команде также обычно выплёскивает свои эмоции как минимум одна недовольная другими плакса.

Забавное наблюдение: когда в команду собираются не пять случайных, незнакомых друг с другом игроков, а три случайных игрока и партия из двух товарищей, интенсивность выплеска нытья в эфир возрастает многократно. Тот из пары, кто играет хуже, часто пытается «оправдаться» перед товарищем, начав яростно и натужно возмущаться чужой игрой.

Если вы не играете в «Доту», но читаете соцсети и смотрите телевизор, вы всё равно можете наблюдать этот феномен во всей красе. Прослойка вредителей, полагающих, будто у них есть право критиковать окружающих, настолько велика, что иногда они заполоняют собой всё информационное пространство.

Полагаю, корни проблемы стоит искать в нашей образовательной системе.

Сам по себе человек не научится нормальной командной работе, равно как не научится он сам по себе и, например, математике. Нужно, чтобы человека кто-то обучил, социализировал, рассказал, как правильно вести себя в коллективе. Школы с их принципом «каждый за себя» делают нечто противоположное — учат при первой же опасности перекладывать вину на других и сладострастно пинать тех, кто «подставляется», честно признавая собственные ошибки. Такая стратегия позволяет получить быструю выгоду и сомнительное душевное спокойствие, однако на долгом периоде привычка ныть и обвинять действует самым разрушительным образом. От нытья страдает не только общество в целом, но и сам нытик, и всё его ближайшее окружение, включая коллег по работе и родную семью.

Тем, кто желает защитить наши школы, предлагаю для начала выложить скан учебника по социализации за первый класс. После этого будем обсуждать, правильно социализируют школьников или нет.