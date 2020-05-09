Спикер Рады призвал писать, а не переписывать историю

09.05.2020, 10:48, Новости дня

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в ходе мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, почтил память погибших в ходе Второй мировой войны и заявил, что люди должны не переписывать историю, а писать и помнить ее.

Разумков заявил, что День Победы – «это, с одной стороны, праздник, а с другой – напоминание о тех уроках истории и тех людей, которые сделали очень много, чтобы сегодня мы с вами могли свободно общаться и жить на родной земле», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

«Кто-то отдал за это жизнь, кто-то – здоровье, кто-то отдавал еще много-много лет нашему государству, восстанавливая его после войны», – добавил он.

Спикер Рады отметил, что независимо от политических видений история должна оставаться историей, и каждый должен помнить те положительные и отрицательные уроки, которые она приносила.

«Люди не должны переписывать историю – они должны ее писать. Если мы хотим двигаться вперед, то надо помнить те исторические события и веховые точки, через которые проходило государство», – подчеркнул он.

Напомним, на Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

В стране продолжают отмечать День Победы 9 мая, но основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не должен дать РФ «приватизировать Победу над нацизмом».