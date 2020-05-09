Российский аппарат установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы

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09.05.2020, 10:48, Новости дня

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» в преддверии Дня Победы впервые погрузился на дно Марианской впадины и установил там вымпел в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Фонде перспективных исследований.

Погружение состоялось 8 мая в 22.34 по московскому времени, передает РИА «Новости».

«Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики «Витязя» зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров», – сказали в Фонде.

В ходе погружения «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Там уточнили, что продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов.

В конце прошлого года «Адмиралтейские верфи» получили заказ от Минобороны на строительство батискафа для работ в Марианской впадине. При этом сообщалось, что в РФ для строительства батискафа по исследованию Марианской впадины планируется применять новые сплавы, которые превосходят по твердости уже существующие. 



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