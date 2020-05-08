 

Мнение: Фронтовые реликвии

08.05.2020, 8:55, Разное

Очередная история из цикла "Девочки-дизайнеры" в атаке.
Читателю "Рупора Тоталитарной Пропаганды" из Москвы пришла такая чудесная рассылка с сайта московской мэрии, где его приглашают посетить онлайн-музей.
Затея безусловно полезная, в условиях ограничительных мер и закрытых музеев, но читателя смутила каска вермахта, которая изображает "фронтовые реликвии московских семей".
За советскую каску ее принять при всем желании затруднительно.
Если кто-то из московской мэрии это читает, поправьте что-ли, иначе весь "спич" про "заботу об истории" уже на стадии анонса выглядит профанацией.

Источник: Colonel Cassad



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