 

Блогер взломал калькулятор Casio и добавил в него Wi-Fi, превратив в «шпаргалку»

08.05.2020, 8:53, Разное

На YouTube-канал представлено видео с разборкой классического калькулятора Casio. Солнечный элемент в устройстве блогер заменил небольшим OLED-дисплеем, способным отображать уведомления, встроил Wi-Fi-модуль и батарею.
С такими дополнениями калькулятор превратился в настоящую «шпаргалку», где можно записывать формулы по физике и математике, а также другие сведения. Посредством интернета на экран переделанного гаджета могут отправляться сообщения с подсказками решений тех или иных тестовых заданий. В отключенном состоянии дисплей ничем не выделяется и похож на привычную для многих калькуляторов солнечную панель.

Автору YouTube-канала Neutrino удалось разработать уникальную систему для управления всеми дополнениями Casio, не влияющую на его главные функции. Блогер встроил в корпус магнитные датчики, активирующие дисплей при приближении магнита, вмонтированного в колпачок ручки: меню можно пересматривать, двигая магнит вправо или влево.



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