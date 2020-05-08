 

Генсек ООН призвал бороться с «вирусом ненависти»

08.05.2020, 8:53, Новости дня

Политики и соцсети должны активно бороться с распространившейся на фоне пандемии агрессивной риторикой. Такой призыв содержится в опубликованном обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Генсек обратил внимание, что пандемия продолжает порождать шквал ненависти и ксенофобии, поиск крайних и нагнетание страхов.

«Мы должны тотчас же заняться укреплением иммунитета наших обществ к вирусу ненависти. Поэтому я обращаюсь сегодня с призывом предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистнической риторикой во всем мире», – передает ТАСС слова Гутерриша.

Глава ООН призвал политических лидеров «проявлять солидарность со всеми членами своих обществ и формировать и упрочивать социальную сплоченность».

Он также обратился к средствам массовой информации и особенно компаниям, владеющим социальными сетями, с просьбой «гораздо деятельнее помечать расистский, женоненавистнический и другой вредный контент и в соответствии с международным правом в области прав человека удалять его».

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Генералу Младичу провели операцию без оповещения семьи

08.05 / Историк объяснил неверие немецких генералов в окончание войны

09.04 / В Италии пожилая женщина 11 раз за день сходила в магазин. Полиция оштрафовала ее на €280

24.04 / На губернатора Калифорнии подали в суд из-за помощи нелегальным иммигрантам

27.03 / Нарышкин призвал не сокращать бюджетные места в вузах по историческим направлениям

16.04 / Жителей Польши обязали носить маски в общественных местах

07.05 / Каплан: неплатежеспособные нефтяные компании США не получат кредиты ФРС

13.04 / Президент Путин признал, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась 

30.04 / В Кордае приговорили к 2,5 года колонии двух мужчин за избиение пожилого человека. Считается, что с этого начались погромы дунганских сел

17.04 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска