Генсек ООН призвал бороться с «вирусом ненависти»
08.05.2020, 8:53, Новости дня
Политики и соцсети должны активно бороться с распространившейся на фоне пандемии агрессивной риторикой. Такой призыв содержится в опубликованном обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Генсек обратил внимание, что пандемия продолжает порождать шквал ненависти и ксенофобии, поиск крайних и нагнетание страхов.
«Мы должны тотчас же заняться укреплением иммунитета наших обществ к вирусу ненависти. Поэтому я обращаюсь сегодня с призывом предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистнической риторикой во всем мире», – передает ТАСС слова Гутерриша.
Глава ООН призвал политических лидеров «проявлять солидарность со всеми членами своих обществ и формировать и упрочивать социальную сплоченность».
Он также обратился к средствам массовой информации и особенно компаниям, владеющим социальными сетями, с просьбой «гораздо деятельнее помечать расистский, женоненавистнический и другой вредный контент и в соответствии с международным правом в области прав человека удалять его».
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
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