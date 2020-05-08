Нефть подорожала на фоне ослабления карантинных мер

08.05.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут в надежде на повышение спроса на фоне ослабления карантинных мер по всему миру.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,49% – до 29,9 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,83% – до 23,98 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы с оптимизмом воспринимают новости о том, что все больше стран начали ослаблять ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Это дает надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала, вызванного пандемией.