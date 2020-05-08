Стало известно о контракте венесуэльской оппозиции с ЧВК для свержения Мадуро

08.05.2020, 8:48, Новости дня

Представители венесуэльской оппозиции в октябре 2019 года подписали контракт на 213 млн долларов с американской ЧВК Silvercorp на оказание «услуг» по вторжению в страну и свержению президента Николаса Мадуро, сообщают СМИ.

Газета The Washington Post пишет, что копию контракта предоставили сами оппозиционеры при условии, что одно из его приложений будет удалено. Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, который незаконно провозгласивший себя президентом страны, категорически отрицал причастность к силовой операции Silvercorp, передает РИА «Новости».

«Группа предоставления услуги предоставит консультации и помощь группе партнеров по планированию и исполнению операции по пленению/задержанию/изгнанию Николаса Мадуро (далее «Главный объект»), смещению действующего режима и введения в должность признанного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо», – говорится в 42-страничном документе.

Общая стоимость «заказа» предварительно оценивается в 212 млн 900 тыс. долларов, срок исполнения – 495 дней, отмечено в разделе «Начальная фаза проекта».

Со стороны «заказчика» контракт подписан депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой. Подписи Гуаидо на документе нет, однако она фигурирует на шестистраничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и ЧВК Silvercorp, также опубликованном The Washington Post.

Ранее сообщалось, что МИД Венесуэлы намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) и Совбез ООН для расследования попыток вторжения в Боливарианскую Республику в начале мая.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщал о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США.

Американец, задержанный с боевиками, заявил, что наемники должны были взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, которого планировалось вывезти в США.

При этом Вашингтон отрицал свою причастность к событиям в Венесуэле.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро.