Роскачество перечислило проблемы россиян при заказе продуктов

08.05.2020, 8:48, Новости дня

Большинство потребителей, использовавших сервисы доставки продуктов на дом, столкнулись с проблемами в их работе, следует из мониторинга Роскачества и аналитического центра НАФИ.

«Большинство россиян, которые заказывали продукты с доставкой на дом, сталкивались с рядом проблем (76%)», – приводит ТАСС сообщение организации.

Специалисты выяснили, с какими проблемами чаще всего сталкивались потребители при доставке товаров на дом. Оказалось, что более половины опрошенных пожаловались на невозможность доставки в удобное время. Также 58% потребителей заявили об отсутствии тех или иных товаров в наличии.

Реже россияне жаловались на задержку доставки, неукомплектованность заказов, а также доставку поврежденных продуктов или товаров низкого качества. Чаще всего онлайн-покупатели сталкивались с нехваткой санитарно-гигиенических масок, антисептиков для рук, кур, молока и овощей.

Несмотря на вышеназванные трудности, большинство россиян, пользующихся этими услугами, продолжат использовать сервисы доставки. При этом 29% считают, что доставка продуктов питания – это временная мера, и после пандемии они планируют вернуться к привычным походам по магазинам.

Ранее специалисты Роскачества оценили работу приложений для заказа готовой еды по их функциональности, удобству и безопасности.