Ляшко: Коронавирус показал, что нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом

08.05.2020, 8:35, Новости дня

Эпидемия коронавируса показала, что инфекционные больницы нельзя финансировать по принципу “деньги идут за пациентом”, который предусматривала предыдущая медицинская реформа. Их нужно финансировать по принципу готовности оказать медпомощь. Об этом в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” вечером 7 мая заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Коронавирус показал, что нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, потому что там нужно финансировать готовность к оказанию медпомощи”, – отметил Ляшко.

По его словам, невозможно правильно профинансировать учреждения, не зная количества случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть.

“Коронавирус показал: никто не готовился к такому числу инфицированных”, – подчеркнул главный санврач.

Он добавил, что чрезвычайные ситуации также должны быть учтены при формировании стратегии финансирования медучреждений.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года.

В рамках второго этапа реформы больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья. По состоянию на 22 апреля НСЗУ подписала договоры с более чем 1600 учреждениями.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в 2020 году финансирование 984 больниц уменьшится на 10–50%, что может привести к сокращениям медработников.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая потребовал от Министерства здравоохранения и Верховной Рады пересмотреть медицинскую реформу. По мнению президента, из-за нового механизма финансирования могут остаться без работы около 50 тыс. медиков, 332 клиники закроются. Он предлагает признать ошибки реформы и разработать механизмы их исправления.

В Минздраве заявили, что внесут коррективы в реализацию медреформы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 7 мая коронавирус подтвержден у 13 691 человека, из них 340 умерли, а 2396 вылечились.