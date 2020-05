Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом

08.05.2020, 8:35, Новости дня

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын высоко оценил успехи Китая в борьбе с распространением коронавируса, говорится в сообщении.

Лидер КНДР заявил, что рад успехам КНР и высказал мнение, что благодаря совместному преодолению различных вызовов отношения двух стран стали более прочными.

Пхеньян до сих пор отрицает наличие инфицированных SARS-CoV-2, однако при этом граница страны с Китаем фактически закрыта.

Ким Чен Ын впервые за время правления не присутствовал на празднованиях по случаю дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, которые проходят 15 апреля. Это породило спекуляции о его серьезной болезни. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался в ночь на 25 апреля – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме.

Северокорейский дипломат, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил 25 апреля, что информация о болезни Ким Чен Ына не соответствует действительности.

1 мая лидер КНДР принял участие в церемонии завершения строительства завода по производству удобрений. Он выглядел здоровым и улыбался.

В Южной Корее считают, что он не появляется на публике из-за эпидемии коронавируса.