Пекин отметил вклад СССР в победу китайского народа в войне с Японией

08.05.2020, 8:30, Новости дня

Помощь и весомый вклад со стороны Советского Союза в победу китайского народа в войне с Японией пользуется в Китае большим уважением, сообщил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

«Помощь была чрезвычайно важной, очень востребованной, потому что так сложилась историческая ситуация, что тогда с 1938 по 1941 год, строго говоря, только Советский Союз помогал Китаю добровольцами и военными поставками в довольно большом количестве, то есть наш вклад в конечную победу китайского народа в японской войне – он есть, он достаточно весомый и пользуется здесь большим уважением», – сообщил посол, передает РИА «Новости».

Дипломат рассказал, что в память о советских воинах посольство открыло единственный в своем роде портал на русском и китайском языке, где можно найти 83 точки – это военные мемориалы, кладбища, захоронения, памятники на территории Китая, «их много, они по всей стране, но в основном делятся только на две группы». «Одна группа – это северо-восток Китая, август 1945 года, операция наших двух фронтов – Дальневосточного и Забайкальского по разгрому крупнейшей и самой боеспособной группировки сухопутных войск Японии – Квантунской армии, там погибли порядка 13 тысяч наших солдат и офицеров», – рассказал Денисов.

Вторая группа памятников находится вдоль реки Янцзы, «где с 1938 по 1941 год наши военные специалисты, наши военные летчики-добровольцы, наши техники помогали китайскому народу в войне сопротивления Японии».

Дипломат также отметил, что российское посольство совместно с китайскими друзьями ведет в некоторых районах Китая поисковую работу, «и она приносит результаты, то есть удается выявлять новые места захоронений, новые имена и фамилии».

В то же время Денисов отметил, что Москва и Пекин пока не обсуждают возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина на парад Победы в Москве. «Тут уже трудно как-то увязывать, потому что визит председателя КНР в нашу страну был приурочен именно к празднованию Дня Победы, он был приглашен в качестве главного гостя на мероприятия в Москве. Как будет дальше, мы пока с нашими китайскими коллегами не обсуждали», – сообщил посол, добавив, что «так или иначе, ожидается, в какой-то форме контакт состоится».

Одновременно дипломат отметил, что планы по визиту Путина в Китай в начале осени с повестки дня пока не сняты. «Как вы знаете, по графику намечено в 20-х числах июля проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС в Санкт-Петербурге, а на начало осени мы в самом предварительном порядке с нашими китайскими партнерами обсуждали возможность проведения официального визита нашего главы государства в Китай, все это пока в силе, с повестки дня не снимается, ну а насколько удастся реализовать, это мы пока сказать не можем», – сообщил посол.

Ранее сообщалось, что саммиты ШОС и БРИКС состоятся 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, решений об отмене саммитов ШОС и БРИКС из-за коронавирусной инфекции пока не принималось.