 

Госдеп заявил о помощи РФ в переброске наемников из Сирии в Ливию

08.05.2020, 8:30, Новости дня

Спецпредставитель госдепартамента США Джеймс Джеффри заявил, что РФ якобы способствует переброске боевиков из Сирии в Ливию.

Так, по мнению американских дипломатов, РФ якобы «работает с (президентом Сирии Башаром) Асадом по переброске боевиков, возможно, из третьих стран или сирийцев, в Ливию, равно как и оборудования». При этом каких-либо доказательств Джеффри не привел, передает ТАСС.

В свою очередь первый заместитель помощника госсекретаря США Генри Вустер отметил, что, по данным Вашингтона, «сирийские наемники в ходе этого конфликта сражаются на обеих сторонах – и с ПНС (международно признанным правительством национального согласия), и с ЛНА (Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара)».

Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления западных партнеров. Кремль, в частности, называл «уткой» заявления США о «военном вмешательстве» со стороны РФ в дело урегулирования ситуации в Ливии. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь подчеркивал, что утверждения о связанных с Россией «наемниках» являются слухами. 



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