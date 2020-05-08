 

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе в 2014 году

08.05.2020, 8:30, Новости дня

Подразделение милиции в подконтрольном Киеву Мариуполе 9 мая 2014 года расстрелял националистический батальон нацгвардии «Азов», команду открыть огонь отдал тогдашний начальник горуправления милиции Валерий Андрощук, заявили свидетели.

По версии Киева, события 9 мая 2014 года развивались следующим образом: около 30 сторонников ДНР якобы захватили мариупольское управление МВД, и чтобы вернуть контроль над ним, в город вошли подразделения нацгвардии, в том числе добровольческий батальон «Азов». В центре города 9 мая началась стрельба, в которой погибли по меньшей мере 13 человек.

Однако экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров указал на нестыковки в справке Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Украины, в которой рассказывается о событиях, передает РИА «Новости» итоги своего расследования деятельности украинских силовиков в Донбассе.

Так, согласно справке, «в 11.20 30 вооруженных неизвестных лиц начали штурм здания Мариупольского городского управления МВД». По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР. При это к зданию также прибыл отряд нацгвардии, чтобы помешать им. 

«Дальше в справке четко указано, что в 12 часов штурм здания (нацгвардией) закончился освобождением ранее захваченных этажей. Вооруженные нападающие отступили и скрылись в неизвестном направлении. Через 40 минут! То есть за 40 минут неизвестные нападающие сначала захватили два этажа и за эти же 40 минут батальон «Азов» выбил их из здания, при том, что 30 неизвестных вооруженных лиц скрылись в неизвестном направлении. Ни один не был захвачен в плен или убит на месте штурма», – заметил Прозоров.

Пострадавшие в тот день три украинских военных и нацгвардейцев заявляют, что не знают, кто по ним стрелял, несмотря на попытки следствия получить от них данные о сторонниках ДНР.

Прозоров добавил, что украинские власти просто хотели напугать жителей Мариуполя накануне референдума о независимости ДНР 11 мая и сорвать его. 

Позже по подозрению в причастности к беспорядкам были задержаны четверо сторонников ДНР – Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин. Однако за пять лет судебных разбирательств Киев не смог доказать их участие в захвате здания.

По словам Бирюкова, в здании УВД расстреливали тех, кто не хотел идти против народа, против мирного народа. «Их расстреливали. А теперь обвиняют нас, когда мы стояли внизу, помогали этим милиционерам вылазить», – отметил он. 

При этом адвокат задержанных сторонников ДНР подчеркивает, что конфликт в здании милиции начался из-за того, что присланный из Киева новый начальник управления Валерий Андрощук начал стрелять в своих подчиненных, которые отказались разгонять демонстрацию горожан. 

По его словам, Андрощук ранил трех подчиненных, а затем запросил помощь нацгвардии и дал команду открыть огонь по зданию. 

Сторонников ДНР освободили в декабре 2019 года в результате обмена пленными между Донецком и Киевом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Филатовская больница с 27 марта принимает пациентов с COVID-2019

07.04 / В Британии третий день подряд снижается число умерших от COVID-19

07.05 / Назван размер штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников

26.04 / В МЧС назвали допустимые для нарушения самоизоляции исключительные ситуации

29.03 / Телесериал «Магомаев»: сказка о любви в стиле «совок-лайт»

28.03 / В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

04.05 / Новинский заявил, что вылечился от коронавируса

15.04 / Саакашвили мог бы стать наиболее эффективным премьер-министром Украины – соцопрос

19.04 / Трамп пригрозил Китаю последствиями за вспышку коронавируса в США

08.04 / Рубль снизился к доллару при открытии торгов на МосБирже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска