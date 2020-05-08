Названы очищающие кровь от токсинов продукты

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08.05.2020, 8:30, Разное

Здоровый организм имеет свойство очищаться от накоплений вредных веществ, однако иногда ему требуется помощь. Специалисты перечислили продукты, способные эффективно очищать кровь от токсинов, не позволяя им застаиваться в ней.
Лучшими сезонными фруктами, способными очищать кровь, являются яблоки. Они избавляют организм от вредных накоплений и восполняют энергетические запасы. Эти фрукты богаты пектином, помогающим выводить из кровеносной системы соли тяжелых металлов, а также клетчаткой, разрушающей отложения жиров.

Чеснок, полезен не только при простудных заболеваниях, в его состав входит аллицин, благотворно влияющий на состояние крови. Он защищает от вероятности возникновения инфаркта и инсульта, а также выводит из организма никотин.

Укрепляет иммунитет и восстанавливает организм после болезни капуста благодаря содержанию большого количества витаминов A и C. Продукт насыщен изотиоцианатами, способными выводить из кровеносной системы канцерогены. Кроме того, капуста благотворно воздействует на органы ЖКТ, что тоже помогает очищать кровь.

Орехи и овес, богаты волокнами клетчатки, способствующими сокращению количества жира и токсинов в организме. Они нормализуют в крови уровень «плохого» холестерина и глюкозы.



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