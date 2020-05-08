Пушков назвал операцию кораблей НАТО у берегов России бессмысленной

08.05.2020, 8:25, Новости дня

Операция кораблей НАТО в Баренцевом море бессмысленна, считает сенатор Алексей Пушков.

По его словам, пару месяцев НАТО "изнывала от безделья". Военные корабли США и Великобритании вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Он напомнил, что Норвегия отказалась участвовать в учениях, посчитав их ненужными и опасными.

"В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность", — написал Пушков в Twitter.

В начале мая американские эсминцы Porter, Donald Cook и Roosevelt и британский фрегат Kent вошли в акваторию Баренцева моря для "проведения операций по обеспечению безопасности". За их действиями следит Северный флот. Кроме того, РФ закрыла часть Баренцева моря для тактических учений.