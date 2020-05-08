Потребительские расходы и активность в сфере услуг Японии резко снизились

08.05.2020, 8:25, Новости дня

Расходы домохозяйств в Японии резко снизились в марте, а деловая активность в сфере услуг сократилась рекордными темпами в апреле.

Слабые показатели сигнализируют о том, что третья по величине экономика мира в январе-марте пережила спад второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В текущем квартале Японию ожидает еще более резкий спад, поскольку пандемия COVID-19 и меры по борьбе с ней подорвали деловую и потребительскую активность.

Потребительские расходы в Японии в марте упали на 6% в годовом выражении. Снижение оказалось максимальным за пять лет.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали падение расходов на 6,7%.

Сокращение расходов обусловлено главным образом падением спроса на поездки, одежду и питание вне дома.

Реальная заработная плата с поправкой на инфляцию в марте снизилась впервые за три месяца, поскольку сверхурочная оплата упала на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, максимальными темпами за всю историю наблюдений.

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в марте вырос до 2,5%, в то время как доступность рабочих мест упала до более чем трехлетнего минимума.

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг Японии в апреле упал с мартовского уровня 33,8 до 21,5 пункта, заявил исследовательская организация IHS Markit. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Правительство продлило чрезвычайное положение до конца месяца, что означает, что предприятия и магазины будут закрыты дольше, чем ожидалось ранее.