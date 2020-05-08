Французский историк назвала два различия русских и европейцев

08.05.2020, 8:16, Новости дня

Французский историк, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс назвала два параметра, по которым русские отличаются от западных европейцев.

По ее мнению, один из этих параметров – «чувство истории», которое у жителей России развито сильнее из-за трагедий 20 века.

Вторым параметром историк называет обостренное «чувство смерти».

«Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В РФ смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания», – передает РИА «Новости» слова Каррер д’Анкосс в интервью Figaro.

По ее словам, европейцы думают только о настоящем. Они также забыли, что такое смерть, которую подменяют понятием «уход из жизни». На это, в частности, показала пандемия COVID-19.