Мнение: Как соцсети раскрывают российские военные тайны

08.05.2020, 8:16, Разное

Меры по борьбе с утечками информации из Вооруженных сил вышли на новый уровень. На этот раз изменен даже Дисциплинарный устав ВС РФ, и под запрет вновь попало использование смартфонов и прочих современных устройств. С чем связано новое ужесточение и как это поможет противодействию работе иностранных разведок?

Президент Путин внес изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Дело касается ужесточения ужесточения мер по распространению военнослужащими информации о своей и чужой принадлежности к армии. Кроме того, военным запрещается иметь при себе средства связи, с помощью которых можно хранить или распространять через интернет различные материалы и данные геолокации.

Это не первый шаг в обеспечении секретности в ВС посредством наложения запретов на пользование гаджетами. В 2018 году, например, была принята поправка в закон «О статусе военнослужащего», запретившего солдатам и офицерам размещать в соцсетях данные о службе и «дедовщине».

Однако случаи внесения изменений и дополнений в Дисциплинарный устав ВС РФ (нынешний действует с 2007 года под редакцией 2014 года) можно отнести если не к разряду неординарных, то точно обоснованных необходимостью. Это исключительно прерогатива президента страны, который может своим указом делать такие поправки. Дисциплинарный устав является обязательным в руководстве и соблюдении всеми военнослужащими и определяет сущность дисциплины, обязанностей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. И если президент сейчас акцентировал свое внимание на соблюдение секретности в армии путем такой меры посредством Дисциплинарного устава, то важность таких мер очевидна.

Люди штатские могут, однако, засомневаться в необходимости подобных мер. С одной стороны, есть понятие гостайны, к которой в армии может быть причастен даже рядовой, но с другой – право на личную информацию даже для военных никто не отменял, равно как и возможность общения, в первую очередь с родными. Очевидно, что нынешние изменения в Дисциплинарном уставе внесены с подачи Минобороны, в котором давно настаивают на введении подобных норм. Зачастую утечка информации становится предметом общественного обсуждения, а это не всегда приветствуется военным ведомством. При этом иностранные разведки через соцсети, в открытом доступе, до сих пор легко получают огромный объем действительно важной информации о состоянии российской армии. И делается за счет анализа в сообщениях солдат и офицеров, в том числе и о месте своего пребывания.

Добывать сведения военного характера из открытых источников научились давно. Классический пример – житель Германии Бертольд Яков, эмигрировавший в середине 1930-х в Великобританию. Вскоре там вышла его книга, в которой были приведены подробные данные о новой структуре немецко-фашистской армии, которые держались в строжайшем секрете. Там же раскрывались биографии всех высших чинов генерального штаба и 168 генералов уровня командиров дивизий.

В Германии книга произвела эффект разорвавшейся бомбы, Гитлер решил, что утечка секретной информации произошла из верхних эшелонов власти. Нацистские агенты выкрали Якова в швейцарском Базеле. На жестком допросе в берлинском гестапо он показал, что все сведения были получены им из… местных газет. Для получения информации он использовал некрологи, колонки светской хроники с перечислением присутствующих высокопоставленных военных, газеты с отчетами промышленных предприятий, военные журналы. Из всего этого Яков буквально по крупицам складывал общую «картинку» состояния Вермахта.

Невинные, казалось бы, фотографии из соцсетей раскрыли планы полномасштабной операции российских войск в Сирии еще за несколько недель до ее официального начала в сентябре 2015 года. Как это выглядело? Один дотошный блогер, уцепившись за фото контрактника из 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ, дислоцированной в Севастополе, покопался в его социальных сетях. Там была переписка с девушкой, с друзьями, ну и, конечно же, фото. И хотя морпех не назвал место своей будущей командировки, его удалось вычислить по видам заднего плана, на которых отчетливо просматривались узнаваемые очертания Стамбула и висячий мост через Босфорский пролив, откуда прямой путь в Средиземное море и – в Сирию.

Подобным образом стало известно и о переброске в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 на борту БДК (большой десантный корабль) Черноморского флота «Николай Фильченков». Официально об этом Минобороны сообщило 4 октября 2016 года – по факту доставки и размещения. В интернете же сведения появились гораздо раньше.

По фото с берега разглядеть, что же перевозит транспорт через Босфор, было невозможно, тем более, что основные элементы комплекса были размещены в трюмном десантном отделении. На верхней палубе, укрытая брезентом, стояла лишь часть техники. Но блогеры не поленились и, полистав «дембельский альбом», нашли фото одного морячка, сделанные в этот день на борту БДК, где разглядели маркировку, позволившую сделать вывод, что везут именно С-300.

Так что почерпнуть информацию секретного характера не так уж и сложно. Особенно с учетом многочисленных сведений и фотографий, которые выкладывают в Сети сами военнослужащие, даже не догадываясь о разглашении военной тайны.

Если по уставу, то для постоянного ношения телефон солдату в армии не полагается – сделал «звонок другу», сдай «трубу» в сейф командиру. Запрещены и телефоны с фото и видеокамерой.

Однако все это – на бумаге, на деле подобные правила распространены далеко не во всех воинских частях. И если где-то за не сданный на хранение телефон могут и гвоздем приколотить к «доске позора», то в ряде случаев офицеры просто закрывают глаза на их наличие. А порой и сами звонят в расположение из дома, чтобы узнать типа: «Наташа как там дела? К ужину не жди – на внезапные учения уезжаем». Иначе говоря, ввести правила – это одно, но совсем другое полностью обеспечить их выполнение. Возможно, именно с этим и связано вмешательство президента в Дисциплинарный устав.

Сейчас, после внесения ужесточений в Дисциплинарном уставе ВС РФ, подобные действия с новыми запретами на «болтливость» будут рассматривать как грубые дисциплинарные проступки. Если вспомнить закон «О статусе военнослужащих», за них предусмотрены такие наказания как понижение в звании или должности, увольнение с военной службы или арест на 30 суток, с отбыванием наказания на гарнизонной гауптвахте. То есть это такой «мини-шпионаж», за который по головке не погладят.

Очевидно, что объем оперативной работы для военной контрразведки заметно прибавится. К слову, можно вспомнить, что в США законом о шпионаже от 1917 года (он еще действует) устанавливается 20 лет тюрьмы «за распространение ложной информации о вооруженных силах Соединенных Штатов с целью помешать их операциям, вызвать бунт или помешать набору в армию».

Нынешние «поправки» в Дисциплинарный устав ВС РФ имеют достаточно широкий список запретов. Это и распространение в интернете или СМИ информации, которая позволит определить их принадлежность к Вооруженным силам России, и размещение сведений о других военнослужащих и членов их семей, в том числе уволенных с военной службы. Введен запрет на распространение информации, позволяющей определить местонахождение этих людей в определенный период.

Как тут не вспомнить классическую фразу: «Дядя Женя (в оригинале, по фильму, Юра), вы шпион?». Это в отношении диктора Евгения Александровича Хорошевцева, который традиционно озвучивает проведение военных парадов на Красной площади в Москве – его голос хорошо знаком всей стране, всё-таки «голос Кремля» (в качестве диктора озвучивает протокольные мероприятия президента России), а с 2007 является и «голосом парадов». Представляете, скольких офицеров и генералов он раскрыл за это время, в том числе и на последнем параде Победы в 2019 году, озвучивая каждого из возглавляющих парадные коробки? С воинским званием, ФИО, фактическим местом расположения воинской части либо военного учебного заведения и прочими подробностями в прохождении службы. Впрочем, список этот утверждается как в самом Кремле, так и в Минобороны и, надо полагать, строго выверен и согласован и военной тайны не представляет.

К слову, вот если кто обратил внимание, то во время парада никогда не показывают крупным планом лица будущих сотрудников ФСБ – курсантов пограничных училищ.

Улыбающиеся пехотинцы, десантники, танкисты и другие – крупным планом, с разных ракурсов, а вот «зеленые фуражки» видны лишь издали, либо со спины. «Это обусловлено характером их будущей службы, связанной в том числе с оперативной работой и не только на границе, но и в других подразделениях безопасности, так что их лица не должны попасть в «картотеку» иностранных разведок», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из сотрудников Управления собственной безопасности ФСБ.

Известно, что именно ФСБ первыми ушла из поля зрения общественности и журналистов, а интернет там в служебных помещениях просто заблокирован. Скандалом стала история с сотрудниками ведомства, которые сняли стрельбу на Лубянке 19 декабря прошлого года – 16 человек из центрального аппарата вскоре были уволены.

В армии на разглашение информации о дислокации воинских частей, передислокации органов военного управления, иных сведений о характере военной службы и самих военнослужащих такого пристального внимания не существовало. Да, были указания и запреты, но они носили зачастую рекомендательный характер, что уровень секретности в полной мере не обеспечивало. Сейчас военным указано не иметь при себе никаких изделий бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.

Меры в какой-то степени запоздалые, но в современных условиях необходимые – зачем представлять иностранным разведкам ценные сведения таким легким путем? Цель ясна – не позволить военнослужащим вольно или невольно раскрыть закрытую армейскую информацию, к которой в равной степени относятся как чисто военные сведения, так и «дедовщина». И о случаях последней общество, несомненно, имеет полное право знать.