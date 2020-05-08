Китайские предприниматели дали РФ совет по преодолению коронавируса

08.05.2020, 8:16, Новости дня

Предприниматели из Китая рассказали, какие дополнительные меры следует ввести в РФ для скорейшего выхода из ситуации с коронавирусом с учетом опыта КНР – подчеркивается, что обязательно нужно носить маски и изолировать зараженных, говорится в исследовании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития и Союза китайских предпринимателей.

Авторы исследования указывают, что «очень большую роль играет ответственное отношение и поведение самого населения и каждого человека – не только по отношению к себе, но и по отношению к обществу». В Китае 34% опрошенных компаний «оценивают меры, принятые в России, как эффективные, но их осуществление, включая активное участие самого населения, недостаточным», передает РИА «Новости».

Китайские предприниматели считают, что в РФ необходимы обязательные меры по использованию защитных масок в общественных местах, особенно в городском транспорте и на работе.

Кроме того, нужно обеспечить полную доступность масок населению и строгий государственный контроль над розничными ценами на все противоэпидемические средства, а также измерять температуру людям в городском общественном транспорте и в других общественных местах с наибольшей степенью скопления людей.

«Рекомендуется брать на стационарное лечение пациентов даже с легкой формой протекания болезни для того, чтобы полностью предотвратить переход этой категории пациентов в категорию потенциально опасных с точки зрения распространения инфекции и гарантировать полную изоляцию таких пациентов от здорового населения. Для реализации этой меры необходимо бросить силы на возведение дополнительного количества модульных больниц по России», – уверены предприниматели.

Также бизнесмены рекомендуют взять на вооружение четыре главных принципа, которыми руководствуются в Китае в борьбе с коронавирусом: «рано выявить», «сразу сообщить», «сразу изолировать» и «своевременно начать лечение».

Отмечается также, что китайский бизнес, работающий в России, не собирается покидать рынок, несмотря на непростые условия работы, связанные с последствиями коронавируса. Пятая часть компаний даже планируют наращивать инвестиции.

Исключением стала лишь «компания по производству средств гигиены», которая планирует уйти с российского рынка, как только закончится ситуация с коронавирусом.

Так, 20% опрошенных компаний не планируют сокращать вложения в свой бизнес в России, а еще 20% строят планы по дальнейшему расширению бизнеса. Значительная часть опрошенных (44%) затруднилась оценить инвестиционные планы, 13% заявили, что будут действовать по ситуации. Сокращать инвестиции планируют лишь 3% респондентов.

Среди наиболее острых проблем, с которыми столкнулись китайские компании в последние два месяца, названо перекрытие границ: многие китайские сотрудники, уехавшие в отпуска или командировку в Китай, не смогли вернуться в Россию на работу и наоборот.

Кроме того, во всех сферах (кроме санитарной продукции) зафиксировано значительное падение продаж, сокращение заказов и падение спроса. С другой стороны, не уменьшаются расходы на аренду офисов, складов и зарплаты сотрудникам, увеличились производственные издержки.

Бизнесмены указали и на девальвацию рубля, риски валютных потерь из-за разницы валютных курсов, и как следствие – убыточность проектов.

«Несмотря на все трудности и неудобства из-за проведения разного рода ограничительных мер, многие компании планируют и дальше развивать свой бизнес в России: либо расширять инвестиции, либо поддерживать пока имеющиеся масштабы. Есть и те, кто как раз планировал вложиться в новые проекты, но сейчас вынуждены занять выжидательную позицию и действовать исходя из развития эпидемической ситуации в РФ и мире», – заключили авторы исследования.

Опрос, в котором приняло участие 30 китайских малых и средних компаний из различных отраслей, проводился с 20 по 26 апреля.

Напомним, режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. Также введен обязательный масочный и перчаточный режим в общественном транспорте и на работе. При этом в Москве разрешили работу строительных и промышленных предприятий.

В среду СМИ сообщали о возможном введении «масочного режима» по всей России. В ряде российских регионов, включая Самарскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье, такой режим уже ввели.