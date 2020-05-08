Певец Егор Крид планирует уговорить Нюшу поцеловаться в клипе на песню Mr. & Mrs. Smith

08.05.2020, 8:09, Разное

Певец Егор Крид в микроблоге в Instagram в прямом эфире пояснил поклонникам о том, что во время записи песни Mr. & Mrs. Smith с бывшей избранницей Нюшей предлагал ей поцеловаться. Однако исполнительница отказалась это делать.

Песня Егор Крид и Нюши настолько понравилась поклонникам, что исполнители решили записать на неё клип. Однако по причине социального дистанцирования знаменитости не могут встретиться, чтобы обсудить детали работы над проектом. Крид намерен уговорить экс-избранницу порадовать поклонников поцелуем в музыкальном видеоролике.

Стоит отметить, супруг Нюши Игорь Сивов, за которого в январе 2017 года она вышла замуж и в 2018 году родила дочь Симбу, не переживает по поводу сотрудничества бывших возлюбленных. Он предпочитает не ревновать жену к музыканту, считающемуся одним из главных сердцеедов отечественного шоу-бизнеса. Согласно утверждению Сивова, он верит супруге и не видит проблему в том, что она работает с Егором Кридом. Муж Нюши отмечает, их романтические отношения является прошлым, и не стоит на этом зацикливаться. На данный момент они только коллеги по шоу-бизнесу.