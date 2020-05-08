Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за коронавируса

08.05.2020, 8:08, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила не допустить снижения объемов оказания медпомощи при перепрофилировании больниц из-за коронавируса, следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву РФ рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ при организации работы по перепрофилированию учреждений системы здравоохранения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции учитывать ситуацию в субъекте РФ с иными заболеваниями и не допускать снижения объема и качества медицинской помощи иным пациентам, в том числе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Граждане, которым назначены плановое лечение, обследования и процедуры, должны быть проинформированы о медучреждениях, где такая помощь может быть оказана в случае перепрофилирования под COVID-19. Минздрав также должен утвердить и довести до субъектов типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентов инфекциониста, пульмонолога, онколога, хирурга, хирурга-онколога, фтизиатра, гематолога.

Кроме того, Голикова поручила организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых при терапии коронавируса. «Минздраву РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых в терапии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно методическим рекомендациям Минздрава России, для пациентов с иными заболеваниями, имеющими показания для назначения АРВ-терапии», – говорится в документе.

Минтруду, Минздраву и Роспотребнадзору также поручено своевременно актуализировать методические рекомендации по профилактике заражения коронавирусом, а также оперативно направлять их в организации соцобслуживания стационарного типа. Отдельное поручение касается предложений по организации межведомственного взаимодействия со стационарными учреждениям на период их изоляции в связи с распространением коронавируса. Оно касается Минтруда, Минздрава, Минфина, Минобороны и МЧС.

Также Голикова поручила организовать мониторинг доступности иностранных лекарств, у которых нет российского аналога, для лечения онкологических, гематологических и других тяжелых заболеваний, если их доступность зависит от государств со строгими карантинными мерами, следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Кроме того, Минздраву ввиду существующих рисков следует оценить возможность обследования и подготовки доноров гемопоэтических стволовых клеток, в том числе госпитализировать их в стационар, брать анализ на дому.

Одновременно Голикова поручила регионам, предусмотреть возможность дистанционного наблюдения за здоровьем ВИЧ-инфицированных граждан. Минэкономразвития совместно с регионами поручено представить предложения по организации работы НКО, оказывающих услуги уязвимым к ВИЧ категориям населения и ВИЧ-инфицированным людям в период пандемии.

Также Голикова поручила представить предложения о целесообразности дополнительных мер поддержки из-за коронавируса многодетным семьям и семьям, в которых есть инвалиды. Поручение также касается многодетных семей и семей с детьми-инвалидами или инвалидами старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Также должны быть представлены предложения об обеспечении семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с COVID и нуждающихся в социальной помощи, положенными им мерами поддержки по месту фактического пребывания.

Одновременно Голикова поручила проработать упрощение выписки лекарств паллиативным детям. «Минздраву РФ совместно с МВД России, Главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава РФ представить предложения по облегчению выписывания наркотических средств и психотропных веществ на детей с паллиативным статусом», – говорится в документе.

Уточняется, что в том числе имеется в виду выписка данных препаратов выездными службами паллиативной медицинской помощи наравне с первичным звеном, в том числе с применением норм двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте, а также норма электронной выписки рецептов.

Также должны быть приняты меры по обеспечению выписывающихся из стационаров и нуждающихся в продолжении лечения опиоидными препаратами, в том числе сильнодействующими, в амбулаторных условиях рецептами на эти средства сроком на пять дней.