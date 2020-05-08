Бренд Redmi анонсировал выход нового смартфона Redmi K30 5G Speed Edition

08.05.2020, 7:30, Разное

Бренд Redmi анонсировал выход нового смартфона популярной серии Redmi K30. Устройство получило название Redmi K30 5G Speed Edition, и торговая площадка JD.com занимается его реализацией.

Ранее стало известно, что смартфон станет именоваться Redmi K30i, у него будет упрощённая основная камера, имеющая главный датчики с разрешением 48 Мп вместо 64 Мп, используемый в Redmi K30 5G. Согласно информации из рекламного постера, бренд Redmi планирует сотрудничать с JD.com. Также указано точное название модели, показан внешний вид гаджета, который имеет врезанную двойную фронтальную камеру, и объявлена дата запуска, запланированного на 11 мая. После анонса новой модели смартфона страницу с описанием главных преимуществ устройства можно увидеть на JD.com.

Судя по всему, разработчики не захотели упрощать камеру. Описание гаджета гласит, он будет обладать экраном 120 Гц, четверной основной камерой с разрешением 64 Мп, поддержкой сетей пятого поколения и однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 768G. Изначально смартфон был доступен для предзаказа. Его стоимость в версии с ОЗУ – 6 ГБ и ПЗУ – 128 ГБ составила $325. Хотя раньше заявляли, что цены стартуют от $254. Позже сотрудники JD.com откорректировали страницу с описанием. Стоимость смартфона убрали и отметили, что она появится позже. Также после изменения описания стало известно, характеристики и настоящую стоимость устройства огласят после презентации.