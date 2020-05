Коронавирус и пропаганда: в глазах Запада Китай отобрал у России роль главного злодея

08.05.2020

Юри Вендик Русская служба Би-би-си 7 мая 2020

Тест на добросовестность освещения борьбы с коронавирусом Китай, по мнению многих европейцев, не прошёл

Шесть последних посткрымских лет Запад сосредоточенно боролся с российской пропагандой, но пришел коронавирус – и все изменилось. Теперь главным источником враждебной пропаганды и дезинформации в глазах Запада стал Китай.

Главными вопросами, по которым между Западом и Китаем развернулась, по выражению министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля, “битва нарративов”, стали происхождение нового коронавируса и эффективность демократических и авторитарных режимов в борьбе с пандемией, но речь не только об этом.

До пандемии китайская пропаганда в Европе в основном рисовала автопортрет надежного, неагрессивного партнера и инвестора, и это мало кого всерьез беспокоило. Но теперь, в последние пару месяцев профессиональные борцы с дезинформацией обнаружили, что Китай действует почти по российским “методичкам” – целенаправленно продвигает разные конспирологические версии, пытается похоронить факты под нагромождениями “альтернативной правды” и покупает ботов для раскрутки всего этого в сетях.

И теперь в Брюсселе громыхает скандал вокруг доклада о подрывной пропаганде Китая, интернет-аналитики изучают методы раскрутки прокитайских хэштегов в Твиттере, а ведущие европейские газеты одна за другой, день за днем публикуют статьи о подрывной деятельности Китая.

“Огромная российская машина дезинформации работает против Европы с 2014 года. Теперь в игру против европейских демократий со своей собственной стратегией дезинформации вступил Китай”, – говорит чешский политолог Якуб Янда, много лет занимающийся мониторингом и разоблачением российских “фейков”.

“Теперь силы тех организаций, которые у нас созданы для фактчекинга в отношении российский пропаганды, должны быть направлены и на работу с китайской дезинформацией”, – добавляет польский коллега Янды Марчин Заборовский.

Китайское предупреждение Брюсселю

В последние дни апреля в Брюсселе вспыхнул скандал вокруг работы как раз такой организации.

Публикация доклада ЕС о дезинформации с обвинениями в адрес Китая была анонсирована на 22 апреля, но состоялась только 24-го

East Stratcom Task Force – “рабочая группа по стратегическим коммуникациям на Востоке” – была создана при внешнеполитическом ведомстве Евросоюза после аннексии Россией Крыма для систематического отслеживания и развенчания разнообразной неправды и полуправды, которые РФ продвигала за рубежом – в прессе и соцсетях.

Все эти годы регулярные бюллетени East Stratcom Task Force были посвящены почти исключительно дезинформации, исходящей от России. Очередной отчет о работе должен был выйти на неделе 20-26 апреля.

И тут американская газета New York Times сообщила, что выпуск бюллетеня задерживается, причем по очень необычной причине. Источники газеты во внешнеполитическом ведомстве ЕС рассказали ее корреспонденту, что в очередном отчете на первое место была вынесена оценка – притом очень жесткая оценка – китайской пропаганды в Европе.

По словам источников NYT, китайские дипломаты, узнав об этом, будто бы негласно потребовали отредактировать отчет, и руководство Европейской службы внешних связей (ЕСВС) будто бы согласилось.

Отчет вышел 24 апреля, и Китай в нем фигурирует, но “через запятую” после России, тогда как в первой версии, которую видели журналисты, в первую очередь говорилось именно о китайских информационных операциях.

“Наш враг – вирус, а не люди. Вперед, Китай”. Плакат в миланском Чайнатауне

“Официальные и поддерживаемые государством источники, в том числе из РФ и, в меньшей степени, из Китая, продолжали интенсивно распространять конспирологические нарративы и дезинформацию в ЕС и соседних регионах”, – говорится во вступлении к опубликованной версии отчета. Дальше, во второй половине отчета, East Stratcom Task Force рассказывает о расследованиях, в ходе которых были выявлены “тайные операции Китая в соцсетях”, цель которых – “вносить смятение по поводу происхождения вируса и превозносить действия Китая”.

30 апреля комитет иностранных дел Европарламента пригласил объясниться нового руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Тот объяснил, что первая версия доклада была для служебного пользования, а вторая, сокращенная – для публики, и так делается всегда. По словам Борреля, китайское посольство, действительно, “выражало озабоченность”, но повлиять на содержание отчета не могло.

“Ни под каким давлением никакие правки в доклад не вносились!” – заявил Боррель наседавшим на него (по видеосвязи) евродепутатам, но при этом добавил, что опубликованная вторая версия короче и мягче первой в формулировках потому, что ЕС “должен быть полностью уверен в том, что мы говорим, чтобы избежать неловких ситуаций на дипломатическом фронте”.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заверял депутатов Европарламента на “допросе” по видеосвязи, что доклад о дезинформации отредактировали не под давлением Китая

Некоторых борцов с враждебной пропагандой объяснения Борреля не удовлетворили.

“Боррель и все руководство ЕСВС ведет политику умиротворения в отношении Пекина. ЕСВС под давлением китайских властей отцензурировала ту часть доклада, которая касается китайской дезинформации, и опубликовала смягченную версию. Теперь Китай знает, что на ЕСВС можно надавить и она поступится принципами. Это очень плохо”, – говорит чешский политолог Якуб Янда.

Китайские дипломаты впрямую не отвечали на подозрения в связи с докладом ЕС, но в те же дни, когда разгорелся скандал, пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан, явно в ответ на обвинения, звучащие по обе стороны Атлантического океана, написал в “Твиттере” на английском:

“Китай всегда выступает против кампаний дезинформации. Мы – скорее жертва, чем производитель дезинформации. Дезинформация и обвинения не могут быть средством в международной борьбе с пандемией и должны быть отвергнуты всеми”.

China always stands against disinformation campaign. We are victim rather than producer of disinformation. Peddling disinformation and recrimination are by no means prescription for international anti-pandemic cooperation and should be rejected by all.

08:59 – 27 апр. 2020 г.

“Дезинформация – это враг для всех нас, и бороться с ней должны мы все. Китай с самого начала много страдал от дезинформации /…/ Мы ведем сражение – сражение между Хомо Сапиенс и вирусом, и мы не можем допустить, чтобы драться между собой начали группы Хомо Сапиенс”, – сказал в те же дни в видеоинтервью посол Китая в ЕС Чжан Мин.

Призыв на китайский фронт

Якуб Янда – один из руководителей пражского аналитического Центра европейских ценностей и программы этого центра “Kremlin Watch” (“наблюдение за Кремлем”). В рамках этой программы сотрудники центра уже несколько лет отслеживают, изучают и разоблачают то, что они считают российскими дезинформационными кампаниями.

То, как освещалась помощь Китая Сербии, тоже обеспокоило Евросоюз

В Центре европейских ценностей давно есть и такая же программа, посвященная Китаю – “Red Watch”. Но если на российском направлении в центре работают 11 человек, то Китаем до последнего времени занимался только один.

24 апреля Центр европейских ценностей объявил, что ищет стажера, который занялся бы анализом китайского влияния в Чехии и Европе.

“Мы видим, что масштабы враждебного вмешательства Китая в дела Европы в последние годы быстро нарастают, и, коль скоро мы занимаемся политикой безопасности и защитой суверенитета либеральных демократий, угроза китайского вредного влияния – это сейчас один из ключевых для нас вопросов”, – объясняет Янда.

46% мертвых душ

Европа обратила внимание на китайские информационные операции еще в начале марта. Точнее, с 12 марта – именно в этот день в пораженную коронавирусом Италию прибыла помощь из Шанхая – команда врачей и 30 тонн медицинского снаряжения.

Отправку помощи в Италию китайцы, как считают эксперты по сетям, рекламировали в том числе и с привлечением “мертвых душ”

Вокруг этого самого по себе, бесспорно, доброго дела развернулась большая информационная кампания в сетях и прессе, которая, как вскоре выяснили специалисты, была уже совсем не такой доброй и чистой.

Нечто похожее позже, в конце марта, происходило и вокруг российской помощи итальянцам, только о китайцах в Италии, по подсчетам медиа-аналитиков, писали и говорили в эфире почти в два раза больше.

Итальянское издание Formiche заказало аналитической фирме Alkemy SpA R&D Lab исследование “прокитайских” твитов на итальянском – и та, проанализировав почти 50 тысяч твитов, выяснила, что в период с 11 по 23 марта 46,3% из тысяч твитов и ретвитов с хэштегом #grazieCina (спасибо, Китай) пришлось на ботов. Они же были авторами 37% твитов с другим популярным в те дни хэштегом #forzaCinaeItalia (вперед, Китай и Италия).

При этом зачастую рядом с этими хэштегами ставились хэштеги со словами “Евросоюз”, “Европа”, “ЕС”, “позор” – то есть, явно транслировалась мысль о том, что Китай помогает Италии, а европейские союзники – нет.

Китай отправил в Италию несколько команд медиков. Эта прилетела в Милан 18 марта

Первоисточником этих твитов во многих случаях было посольство Китая, отмечает Formiche.

“Широко распространялись и твиты с фейк-ньюс, – пишет Formiche, – такие как видео, которое ретвитнула в том числе пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин и в котором, как утверждается, жители Рима, выйдя на балконы, кричат слова благодарности Китаю под звуки китайского гимна”.

Специалисты говорят, что это видео было фальшивкой: звук наложен на картинку.

Amid the Chinese anthem playing out in Rome, Italians chanted "Grazie, Cina!". In this community with a shared future, we share weal and woe together.

5 184

00:09 – 15 мар. 2020 г.

Сети ботов, распространяющих нужную Китаю информацию или дезинформацию, появились не во время пандемии, а гораздо раньше.

Американское издание ProPublica провело свое исследование – оно с августа 2019 года отслеживало 10 тысяч эккаунтов в “Твиттере” – украденных у реальных людей или созданных автоматически – которые распространяют сообщения официального Китая.

В конце марта ProPublica опубликовала промежуточные результаты наблюдения. Издание, в частности, пришло к выводу, что большая группа этих эккаунтов связана с пекинской фирмой OneSight Technology Ltd., у которой подписан контракт с одним из китайских информационных агентств.

Впрочем, большинство этих эккаунтов воспроизводило записи на китайском и, по предположению ProPublica, было ориентировано на зарубежных китайцев (в самом Китае “Твиттер” заблокирован), и лишь часть была англоязычной.

“Твиттер” в прошлом году закрыл более 5000 эккаунтов, предположительно связанных с китайскими властями.

Для сравнения в 2017 году, по ходу расследования предполагаемых попыток вмешательства РФ в ход выборов президента США, “Твиттер” объявил, что обнаружил 36 тысяч эккаунтов, предположительно связанных с российскими спецслужбами и “фабриками троллей”. С этих эккаунтов были отправлены 1,4 миллионов твитов.

На российском опыте?

Аналитик американского Альянса в поддержку демократии Лора Розенбергер в конце марта объясняла изданию Axios, что в информационной кампании, связанной с коронавирусом, Китай использует методы, очень похожие на российские.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коронавирус сделали в китайской лаборатории, А потом заявил, что согласен с версией о его природном происхождении

В частности, китайцы, по оценке Розенбергер, также старались создать нагромождение разных конспирологических версий – в данном случае версий о происхождении нового коронавируса.

Эксперты отмечают, что особенно активно китайские официальные лица, пресса и связанные с ними аккаунты в соцсетях поддержали допущения о том, что появление вируса как-то связано с американскими военными, а также о том, что первые больные на самом деле появились вообще не в Ухане и не в Китае, а в Италии.

Впрочем, сейчас Китай, по оценке польского аналитика Марчина Заборовского, старается переключить внимание мировой общественности с вопроса о происхождении вируса на то, как разные страны справляются с пандемией, и как хорошо это будто бы получилось у Китая – в отличие от западных демократий.

Главный редактор аналитического журнала Res Publica Nowa Марчин Заборовский несколько лет занимался отслеживанием и противодействием российской и пророссийской пропаганде. Как отмечает Заборовский, в отличие от российской китайская информационная кампания сейчас сосредоточена на одной теме – и действия при этом – более последовательные и скоординированные.

Залп по нарративу

Европейская и американская пресса, обнаружив в ходе пандемии проблему китайской пропаганды, открыла по цели шквальный огонь.

Только в последние восемь дней апреля статьи об угрозе китайской пропаганды, необходимости бороться с ней, а также о том, что Китай надо наказать за предполагаемое сокрытие масштабов угрозы нового коронавируса, опубликовали британские Telegraph и Times (дважды), немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung, французские Le Figaro и Le Monde, американская New York Times – это если перечислять только самые известные и авторитетные издания.

В “битву нарративов” включаются официальные лица – и это не только Дональд Трамп, давно “воюющий” с Китаем.

Австралия призвала страны ВОЗ провести независимое расследование причин возникновения и распространения нового коронавируса. Посол Китая в Австралии Чен Цзинъе на это заявил, что китайцы могут отказаться от австралийских вин и говядины, а также от учебы в австралийских университетах. В ответ посол получил отповедь министра иностранных дел Австралии Марис Пейн: она посоветовала Китаю не пытаться давить на Австралию.

В Германии депутат бундестага Маргарете Бауме подала запрос относительно слухов о попытках китайцев повлиять на информационную картину. МВД ответило, что “правительство в курсе отдельных попыток китайских дипломатов, направленных на то, чтобы добиться позитивных заявлений о методах борьбы с коронавирусом в КНР”, но правительство Германии не поддается этим попыткам – хотя, с другой стороны, само в определенной мере признает успехи Китая.

Марчин Заборовский полагает, что Китаю, несмотря на массированное информационное наступление, мало кого в Европе удастся склонить на свою сторону: большинство европейцев, по его мнению, не сомневается, что пандемия началась в Китае – и к тому же считает, что китайцы вначале скрывали масштаб бедствия, чего не могло случиться в демократической стране.

“Китай проигрывает эту битву нарративов, – говорит Заборовский, – не думаю, что многие купятся на его пропаганду. Во всяком случае, в нашем регионе, в Восточной Европе, – точно немногие”.