Российские дипломаты связаны с военной разведкой России

08.05.2020, 7:59, Разное

May 6, 2020

В среду, трое дипломатов российского посольства в Осло были идентифицированы газетой Aftenposten как имеющие связи с российским агентством военной разведки, известным как ГРУ. Агентство обвиняют не только в шпионаже, но и в убийствах и отравлениях. Собственное полицейское разведывательное управление Норвегии PST утверждает, что «реальное количество» агентов разведки, действующих в Норвегии, «намного выше».

Сообщается, что некоторые из дипломатов российского посольства в Осло являются также агентами военной разведки ГРУ. ФОТО: newsinenglish.no

«Мы можем подтвердить, что российская разведывательная служба, как и службы других стран, использует свое посольство в качестве прикрытия для своих разведчиков», – сказала Aftenposten Ханне Бломберг, начальник контрразведки в PST . «Мы знаем, что некоторые из российских разведывательных органов присутствуют в Норвегии и используют дипломатическое прикрытие для своей деятельности».

Она добавила, что «Aftenposten нашла троих. Реальное количество агентов разведки, которые работают в Норвегии, намного выше».

Aftenposten сообщила, что использовала базы данных адресов жилых домов, которые обычно закрыты для общественности, но доступ к ним возможен в Москве, потому что различные частные и государственные организации должны использовать их каждый день. Газета также утверждала, что использовала некоторые из тех же методов, которые использовались для идентификации двух предполагаемых российских туристов в Англии, которые были обнаружены в ходе розыска агентов ГРУ при расследовании отравления бывшего перебежчика из КГБ и его дочери в Солсбери. Зарегистрированные адреса подозреваемых были такими же, как и у дипломатов в Норвегии.

Афтенпостен также отметила, что в 2018 году, в Москве, после различных утечек из российских списков адресов, ставших возможными вследствие плохой защиты данных, были выявлены личности 305 сотрудников ГРУ.

«Достоверные источники».

Марк Галеотти, профессор лондонского University College, написавший несколько книг о работе российской разведки, заявил, что может «с высокой степенью уверенности» утверждать, что три дипломата, определенных в Осло, являются агентами ГРУ. Другой эксперт по разведке, профессор Томас Вегенер Фриис из Сидданского университета в Дании, назвал базы данных, используемые Aftenposten, «заслуживающими доверия источниками».

Российский эксперт по разведке Андрей Солдатов, который также написал несколько книг о спецслужбах в России, согласился: «Исходя из моего опыта, есть основания полагаться на эти базы данных. Я не могу себе представить, чтобы профессиональный дипломат был зарегистрирован по месту жительства в штаб-квартире ГРУ».

На вопрос, может ли быть какое-либо другое объяснение того, почему адрес ГРУ зарегистрирован как домашний адрес трех дипломатов, например, смена места работы, Галеотти ответил, что это маловероятно. Он утверждал, что служба в ГРУ имеет «более высокий статус», чем работа «обычных дипломатов». ГРУ, сказал он Aftenposten , использует большие ресурсы для своих агентов, которые получают более длительное, более дорогостоящее и более солидное образование. Он назвал их «высококвалифицированными и профессиональными людьми».

Никто из трех мужчин не пожелал комментировать информацию Aftenposten из российских баз данных, где они были зарегистрированы по имени, дате рождения, адресу и идентификационному номеру.

Статью Aftenposten, включая личности дипломатов, можно прочитать здесь (внешняя ссылка, на норвежском языке).

Само российское посольство заявило в своем длинном письменном ответе газете, что вопросы, заданные Aftenposten, «не имеют ничего общего с дипломатическими отношениями между Россией и Норвегией». В заявлении посольства, направленном в газету, говорится, что существуют законы, защищающие «личную информацию», которая считается «неприемлемой» для обнародования.

Посольство также написало, что Aftenposten ссылался на базы данных государственных учреждений, которые «часто ненадежны или получены хакерами», и обвинил Aftenposten в «содействии распространению недостоверной, ложной или незаконно полученной информации».

Далее посольство охарактеризовало всех трех дипломатов, о которых написала «Афтенпостен», как «одних из лучших в посольстве», заявив при этом, что все они «работали или активно работают для установления добрососедских отношений между нашими странами».

Предупреждения об угрозах безопасности, звучащие годами

PST (Politiets sikkerhetstjeneste) , в течение многих лет предупреждает, что Россия, наряду с Китаем, представляет серьезную угрозу для безопасности Норвегии. Так что шпионы, изображающие из себя дипломатов, путешествуют по Норвегии, поддерживают контакты и получают доступ к политикам в парламенте, правительстве, министерствах и компаниях.

«Они хотят общаться с людьми, источниками, чтобы получить информацию, которую они иначе не получили бы», – сказал Бломберг из PST в интервью Aftenposten . «Им нужна информация о технологиях, исследованиях, конфиденциальная информация о компаниях и лицах, принимающих политические решения. Иногда они хотят влиять на процессы принятия решений».

Одной из самых больших проблем, которые они представляют для норвежских чиновников, является их дипломатический иммунитет, который позволяет им избежать судебного преследования в соответствии с норвежским законодательством. «Обладая дипломатическим иммунитетом, они могут относительно свободно действовать в Норвегии в качестве офицеров разведки», – сказал Бломберг. «Единственное, чем они рискуют, это быть узнанными и отправленными домой».

Норвежцы «не осознают» рисков

Руководитель контрразведки PST также обеспокоен тем, что норвежцы, которых обхаживают как источники информации, «не осознают», что дипломаты также, в основном, являются шпионами. «Иногда они (агенты-дипломаты) комбинируют сбор разведывательных данных со своей совершенно законной, нормальной дипломатической деятельностью», – сказал Бломберг. «Это дает им доступ к интересным людям и операциям. Отдельные норвежцы не понимают этого, пока не станет слишком поздно».

На вопрос, почему те, кого подозревают или подтверждают, что они связаны с разведывательным агентством своей родины, не отправляют из страны, Бломберг сказал, что могут быть случаи, когда они были объявлены нежелательными в Норвегии и тихо отправлены домой. Трюде Масейде, начальник отдела коммуникаций министерства иностранных дел Норвегии, сказал Aftenposten, что дипломаты должны соблюдать законы и правила страны, в которой они служат, и что информация должна также собираться на законных основаниях.

«Тем не менее факт, что эти принципы не всегда соблюдаются ни в Норвегии, ни в других странах», – сказал Мосайд. «Открытость об этом важна для повышения осведомленности. В то же время дипломатические отношения совершенно необходимы и отвечают наилучшим интересам Норвегии, и мы хотим иметь хорошие взаимоотношения и сотрудничество с другими странами».

NewsInEnglish.no/Nina Berglund