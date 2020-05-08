 

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer провели учебное бомбометание у западного фланга России

08.05.2020, 7:58, Разное

By Matilda Coleman -May 7, 2020

Два стратегических бомбардировщика ВВС США  B-1B Lancer после трансатлантического перелета провели  учебное бомбометание  в на  полигоне  Тапа в Эстонии, сообщил Пентагон в среду.

Согласно пресс-релизу 28-го бомбардировочного крыла, полет, который длился более 25 часов, включал в себя обучение интеграции и взаимодействию с датскими F-16, летавшими над островом Борнхольм в Балтийском море. Бомбардировщики также  отработали  с диспетчерами  воздушного  движения на объединенном терминале Эстонии обеспечение тренировки с  инертным  боеприпасом  на  полигоне в Тапа  перед проведением низковысотного подхода в аэропорте Таллина, Эстония.

Российское информационное агентство Интерфакс сообщило, что полигон  Тапа расположен вблизи  западного фланга России, примерно в 100 км от границы  с   Ленинградской областью.

Учебные бомбометания  были объединены с учениями с  боевыми стрельбами  Spring Storm, что  дало возможность координировать наземные  и воздушные  удары  в сотрудничестве с союзниками по НАТО .

Основная цель учений состояла в том, чтобы попрактиковаться в координации действий воздушных и наземных подразделений, где совместные контроллеры атак на терминалах играют важную роль в объединении двух, направляющих атаки истребителей с линии фронта,  сообщили  Силы обороны Эстонии.

Наличие передовых бомбардировщиков демонстрирует способность ВВС выполнять полетные задания, поддерживать готовность, способствовать стабильности на европейском театре и направлять четкий сигнал сдерживания любому потенциальному противнику. Эти миссии также   позволяют министерству обороны США  соответствовать  целям глобальной безопасности.

«Наши команды получают ценный опыт работы в регионе, которого некоторые ранее не видели», – сказал полковник Ричард Барксдейл, командир 28-й оперативной группы. «Эта миссия оттачивала интеграцию с союзниками по НАТО и региональными партнерами и продемонстрировала нашу способность без особых усилий перемещать операции из одного района мира в другой за короткий период времени».

B-1 может быстро доставить огромное количество высокоточного и обычного  оружия в любую точку мира, в любое время, против любого противника.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Вылетевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку

05.04 / Мнение: Торговля защитами навынос

03.05 / Мнение: “Родина-мать” после ремонта

27.03 / Личное: Зачем заболел Лещенко?

11.01 / Мнение: Алиса Селезнёва прилетела в 1984 год из России спасённой Путиным

04.05 / “Я не отпущу тебя никуда”: Джиган хочет воссоединится с Самойловой и избежать развода

09.04 / В США представили «умный» унитаз, способный моментально брать анализы и выявлять болезни

03.05 / Максим Галкин перенес свои концерты в эстонских городах на сентябрь

24.04 / Xiaomi запатентовала поворотную конструкцию смартфона, «подсмотренную» у моделей Nokia

26.03 / На Кубе умер госпитализированный с коронавирусом россиянин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска