 

Чехия объяснила усиление мер безопасности в посольстве в Москве

08.05.2020, 7:58, Новости дня

Чехия принимает меры для усиления безопасности в своем посольстве в Москве независимо от нынешней ситуации в двусторонних отношениях, сообщила представитель МИД республики Зузана Штихова.

«В диппредставительстве в Москве мы уже длительное время повышаем меры безопасности в отношении как помещения дипмиссии, так и ее сотрудников. Речь идет, например, о периметрической защите, охране здания и прилегающей к нему территории, контроле входа в здание и тому подобном», – передает РИА «Новости» слова Штиховой.

Более подробно о принимаемых мерах, по словам Штиховой, она сообщить не может в связи с закрытым характером этих сведений.

Напомним, МИД Чехии направил по дипломатическим каналам РФ ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях после сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.



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