 

Жительница Болгарии изуродовала себя, желая обладать самыми большими губами

08.05.2020, 7:58, Разное

22-летняя жительница Болгарии Андреа Эмилова Иванова двадцать раз закачивала в свои губы специальный наполнитель, чтобы сделать их по настоящему огромными.

Поэтому неудивительно, что сейчас Иванова выглядит почти точной копией губастой русалки из советского мультфильма "В синем море, в белой пене" (1984).

Губы Ивановой как минимум в четыре раза больше своих изначальных размеров. Они вызывают ужас и отвращение у большинства тех, кто видит эти фото, однако сама Иванова гордиться подобными "варениками" и в будущем хочет сделать губы еще БОЛЬШЕ.

Иванова и до этого неоднократно изменяла свое тело, получив прозвище "Настоящая Барби", но ее недавняя затея с губами самая радикальная из всего, что она с собой делала. Она задалась целью сделать себе действительно самые большие губы в мире.

Фотографии Ивановой в инстаграме вызывают множество негативных комментариев, но девушка игнорирует их. Она говорит, что единственное, к чему она прислушивается, это ее собственное мнение.

Одно лицо

В ином случае это очень полезное свойство характера, но в данном очень спорное. Многие пишут, что девушка себя лишь изуродовала и что через несколько лет у не могут начаться серьезные проблемы с этими губами, может возникнуть инфекция или опухоль. 

 

 

 

 

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Публикация от Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) 5 Май 2020 в 4:13 PDT

"Есть люди, которые любят меня с такими большими губами и будут те, кто будут меня любить с еще большими губами. Но все это не имеет значение, мне важно лишь то, что понравится мне самой. У всех разные понятия того, что является большим и самым большим, а у меня широкий кругозор и для меня нет границ", – пишет Иванова в своем аккаунте. 

 

 

 

 

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Публикация от Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) 1 Май 2020 в 1:52 PDT

У девушки 43 тысячи подписчиков, которых она считает своими поклонниками и пишет, что каждый день она получает от них хвалебные комплименты.  Также она наслаждается тем, что в последние дни про нее стали активно писать в прессе. 

 

 

 

 

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Публикация от Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) 31 Мар 2020 в 7:31 PDT

Свою рисковую трансформацию Иванова начала в 2018 году и сейчас ее лицо совсем не похоже на нее же 2-летней давности. При этом девушка не пишет о вероятных неудобствах с такими большими губами, зато пишет о том, что сейчас она чувствует себя счастливой. 

"Почему бы и нет? В моей стране в моде крупные губы и многие девушки закачивают в губы наполнитель", – резонно отмечает Иванова. 

 

 

 

 

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Публикация от Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) 27 Апр 2020 в 7:24 PDT



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