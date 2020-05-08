Почти пропавшие: Как неведомая сила заманивает людей в чащу леса

08.05.2020, 7:58, Разное

В архивах таинственных исчезновений людей некоторые из самых странных произошли в настолько малолюдных местах, что эти случаи не списать на похищения, серийных убийц или бандитов.

Американский писатель Дэвид Полидес выпустил несколько книг в серии "Missing 411", посвященных случаям очень странных пропаж людей в лесах, пустынях или в горах.

Поскольку в большинстве из этих случаев пропавший не был найден ни живым, ни мертвым, можно лишь догадываться о том, что на самом деле с ними произошло. Однако есть истории, в которых людям удалось выжить и благополучно вернуться домой, хотя они были на грани того, чтобы стать очередной подобной жертвой.

Все эти люди рассказывали о том, что некая сила словно специально пыталась заманить их в опасное или труднопроходимое место, и если бы они подчинились ей, то погибли бы. Любопытно, что почти все эти истории связаны с густыми лесами. Как тут не вспомнить знаменитого славянского Лешего, который может путать тропинки и специально заводить людей в топи или в бурелом (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Пропавший бойскаут

Первая история была рассказана неуказанным парнем и случилась она с ним тогда, когда он был подростком-бойскаутом. Однажды их отряд пошел в поход на поросшую лесом гору Вашингтон в одноименном американском штате. Во время походу они разделились на несколько небольших групп и указанный подросток шел вместе с двумя другими бойскаутами.

В какой-то момент те двое устали и решили остановиться и сделать перерыв. Они сказали об этом и автору истории, однако он внезапно испытал непреодолимое желание идти по тропе дальше, при этом его сознание было словно затуманено и он не мог сопротивляться этому странному позыву.

Таким образом двое бойскаутов остались отдыхать и пить воду из своих бутылок, а третий бодро пошел дальше, пропал среди деревьев и те двое не заметили этого. Парнишка все шел и шел вперед по лесу и по его словам он почти не помнит того, как он это делал. Он двигался словно во сне.

Он остановился лишь тогда, когда дошел до большой скалы и лишь тогда очнулся. Сразу после этого он ощутил сильную тошноту и головокружение. Ему стало так дурно, что он по быстрому снял куртку и прилег на каменистую землю, подложив под голову свой рюкзак. Сколько он так лежал он не знает, он очнулся лишь когда его обнаружил один из взрослых руководителей их отряда, который также отвечал за медицинскую помощь.

Он выглядел тревожным и сказал, что подросток выглядит больным, после чего помог ему одеться и направил к метеостанции, возле которой собирались члены отряда. Когда подросток дошел до станции, то обнаружил там мальчиков из своего отряда. Они были очень взволнованы и оказалось, что они еще час назад потеряли его и нигде не могли найти.

После этого все члены отряда поехали домой, а автор истории ощущал себя неимоверно усталым, словно за этот странный час он прошагал не менее нескольких десятков километров. Он заснул от усталости еще в машине и проспал потом много часов подряд.

На прогулке с собакой

Другая история произошла с жителем небольшого сельского городка на юго-западе штата Миссури. Городок был окружен густыми лесами, холмами и оврагами. Однажды мужчина решил пойти прогуляться в лесок со своей собакой – питбулем по кличке Толстяк. Все шло нормально, пока они не дошли до небольшого лесного ручья.

Тут собака внезапно чего-то испугалась, стала скулить и поджимала лапы. Думая, что она почуяла какое-то дикое животное, автор истории стал прислушиваться и обнаружил, что в этом месте совершенно тихо, неестественно тихо. Тут не было слышно ни одного звука, даже порывов ветра и пения птиц. При этом всего за несколько минут до того, как они пришли сюда, лес был самым обычным, с птицами и жужжанием насекомых в воздухе.

Сейчас единственным звуком, который он слышал, был громкий скулеж его собаки. При этом он знал, что его пес очень храбрый и не побоялся бы даже другой большой собаки. А потом мужчина ощутил, словно на него кто-то внимательно смотрит и каждая клеточка его тела словно кричала "Убирайся отсюда поскорее!".

"А потом произошла еще одна вещь. Я внезапно ощутил сильное притяжение к лесу. Было все еще необычно тихо, ни звука, но я каким-то образом слышал, что меня что-то зовет из чащи. Это была самая страшная вещь, что я испытывал в своей жизни. И я пошел туда, волоча за собой упиравшуюся собаку.

Толстяк трясся и продолжал скулить, он цеплялся за каждое упавшее дерево, но упорно не хотел идти вместе со мной. Он так и не послушался меня и в какой-то момент я просто бросил свою собаку и пошел дальше без нее.

Я дошел до той части ручья, где никогда еще не бывал. Там была поляна окруженная деревьями и ручей терялся где-то далеко впереди, сворачивая куда-то в чаще. На небе ничего не двигалось, солнце и облака застыли. Все так же было очень тихо.

Я постоял на месте и подумал, что мне надо идти в ту темноту, где сворачивает ручей. Я ощущал, что поляна жуткая, она ощущалась как полностью безжизненная, и я предчувствовал, что если я пойду за поворот, там со мной случится что-то очень страшное. Но я смахивал это на паранойю.

Я уже сделал пару шагов по направлению к повороту, как вдруг услышал как позади меня неподалеку громко взвизгнул мой пес. Я быстро обернулся и заметил как он быстро ходит туда-сюда между деревьями на краю поляны. Потом он громко залаял и при этом никак не решался зайти на саму поляну, словно тут его поджидала смерть.

Я наконец понял, что пес ведет себя не просто так и ощутил, что происходит что-то совсем странное. И когда я снова посмотрел на поляну, я едва не заорал от страха. Потому что везде было темно, солнце, еще минуту назад висевшее прямо надо мной, теперь ушло и вокруг были густые сумерки. Я всмотрелся в деревья в том месте, где сворачивал ручей, и не видел там ничего, кроме густых темных теней.

А потом я услышал громкий хруст ветки. Паника заполнила мое тело и я кинулся бежать назад к моей собаке, которая не переставая лаяла и лаяла, как сумасшедшая. Мы на всей скорости побежали к выходу из леса к дому и все это время я ощущал, что нечто преследует меня. Кстати мой пес ни разу не обогнал меня, он всегда бежал ровно рядом со мной, словно защищая меня.

Когда я оказался дома, я взглянул на часы и не поверил своим глазами. Я вышел из дома на прогулку в 19.30, а на часах было уже 22:30. Это точно было правильное время, мои родители приехали как раз приехали через час.

На следующий день я снова пошел туда к ручью, пытаясь все-таки понять, что там такое было. Я шел и шел вдоль ручья, пытаясь дойти до той страшной поляны, но даже после трех часов пути так и не дошел до нее и оставил эту попытку. Что бы это ни было, оно вчера явно хотело заманить меня в чащу леса. Меня вероятно спас мой пес".

Светящийся туннель деревьев

Третья история произошла с любителем походов, когда он вместе с другими молодыми людьми отправился в поход в штате Нью-Гемпшир. Это было большое двухнедельное путешествие и в самом конце его автор истории как-то вышел за пределы лагеря, чтобы набрать хвороста для костра.

Он собрал большую кучу хвороста и уже приготовился связать его и вернуться в лагерь к остальным, когда внезапно ощутил, что вокруг него пропали все обычные лесные звуки. Одновременно он почувствовал "жужжащую тревогу":

"По необъяснимой причине я посмотрел направо, заметил там небольшое дерево с дуплом и пошел прямо к нему, словно мне туда указали стрелкой на карте. Когда я подошел к этому дереву, я почувствовал еще более сильную тягу, которая тащила меня глубже в лес. Я дошел до группы четырех деревьев, которые откуда-то сверху освещались непонятным источником света.

Свет был не желтым солнечным светом, а странным золотистым светом. Он падал на деревья так, что стволы и корни у основания тоже начинали словно светиться. Потом это необычное свечение пошло все глубже в лес и создало своеобразный "туннель" из "светящихся" деревьев.

В моей голове кричало "Пойди туда и посмотри на это!" и тяга была такой подавляющей, что я почти не мог ей сопротивляться. Голова начала болеть и я слышал как пульсирует кровь в ней. И когда я не выдержал и уже собрался ступить в этот "туннель" моя голова почти взорвалась от другого крика, который шел откуда-то из глубины моего сознания: "НЕМЕДЛЕННО СТОЙ!".

И я разом осознал, что хотя это золотистое видение выглядело очень притягивающе, если я пойду туда, я навсегда буду потерян для этого мира. И это специфичное понятие "потерянный для мира" так меня испугало, что я еще четче услышал свое внутреннее чувство: "Опасно!", "Не правильно!".

Я обернулся назад и заметил как на земле лежит моя куча хвороста, и мне кажется это помогло мне сломать притяжение. От напряжения и страха у меня возникло чувство пустоты в животе и я начал осторожно пятиться назад, при этом не сводя глаз с чарующего золотистого "туннеля". Мне казалось, что если я не буду это делать, некий хищник нападет на меня.

Когда я оказался рядом со своих хворостом, моя голова уже почти очистилась от наваждения. Я снова мог слышать звуки леса и доносящиеся неподалеку голоса друзей из нашего лагеря. Я снова посмотрел туда, где был "туннель" и теперь там не было ничего, кроме обычных деревьев.

Я схватил ветки и кинулся бежать в лагерь, но почему-то так никому и не пояснил о том, что я пережил. В мои последующие походы я больше старался не отходить далеко от лагеря.

Меня очень сильно напугала осознанная мною вероятность быть "потерянным для мира".Это было очень ясное и зловещее чувство. Оно так сильно притягивало меня в ту чащу леса, я почти был готов поддаться ему. Но я уверен, что если бы я пошел туда, я не вернулся бы обратно".

Сильный зов

Следующая история была рассказана жителем штата Кентукки и произошла, когда ему было 15 лет. Он уже тогда увлекался активным отдыхом и любил гулять по расположенному неподалеку от дома лесу. С собой он всегда брал своих собак Макса и Бо.

"В тот день я гулял по тропе, по которой хожу каждый день. В какой-то момент я посмотрел на горную вершину вдалеке и вдруг ощутил странный зов. Это был не голос, а именно сильное желание, которое было невозможно игнорировать. Как правило я опасаюсь незнакомых троп и не хожу по ним, но в тот день все было иначе.

Я пошел по лесу к горе и поднимался все выше и выше на местности. Собаки следовали за мной. Я шел ровно и словно в трансе, помню лишь как смотрел себе по ноги и видел ровные размеренные шаги. Был момент когда я остановился и посмотрел вниз на свой дом и я был поражен, что он так далеко и что я зашел так высоко. Я никогда на такую высоту еще не забирался.

Я сделал видовой снимок на свой телефон, а потом решил позвать собак, но они куда-то пропали. Потом я снова посмотрел на гору и снова ощутил ЗОВ. Я продолжил свой путь наверх пешком. Мне было хорошо и спокойно, я слышал вокруг звуки леса и желал идти лишь вперед и вперед. Трудно было даже обернуться.

По случайности я споткнулся о корень и ненароком обернулся, тогда я заметил свою собаку Бо, она бежала рядом со мной, словно тоже слышала зов. Потом мы пошли вместе. Вдруг я услышал как трещит моя рация (я всегда носил ее с собой), я не мог понять, кто говорит, были слышны лишь помехи, сигнал не ловился. И именно это вдруг напугало меня.

В панике я повернул и начал бежать обратно с горы, удивительно как я не навернулся и не сломал себе шею, когда делал это. У подножья горы я снова заметил своих собак, они бежали рядом со мной. И рация снова стала принимать сигнал. Вскоре я был дома. а потом почти забыл об этой истории. Однако я теперь знал, что мне надо быть очень осторожным и что лес может "звать к себе".

В погоне за белой курицей

В некоторых случаях неведомые силы даже используют специальные приманки или начинают звать людей голосами их родных. Эта история произошла в Парагвае, в местности Ирибукуа.

"Когда моя мама была маленькой, она жила в сельской местности с моей бабушкой, там было много бедняков. Их дом находился совсем рядом с густым большим лесом. Однажды днем, когда еще не было темно, бабушка с моей маленькой мамой были на улице, маме было тогда 7 лет.

Мама очень любила разных животных и вдруг она заметила гуляющую одинокую белую курицу. Она захотела поймать эту курочку, тем более, что та выглядела чистенькой и очень симпатичной. Курица при этом никак не давалась ей в руки, лишь иногда подпускала к себе совсем близко.

Девочке казалось, что она бегает за курицей всего несколько минут, но внезапно она ощутила резкую и быструю боль и после этого остановилась. Она заметила рядом с собой свою маму, которая держала в руке клок выдранных волос из ее головы. А вокруг было совсем темно, уже были сумерки, и она больше не была рядом с домом, оказывается она уже забралась глубоко в лес.

Мама объяснила девочке, что она была в состоянии, равном трансу, и ей пришлось сильно дернуть ее за волосы, чтобы она очнулась. Потом она рассказала, что это злой дух Эль Помберо хотел увести ее в чащу леса.

Когда женщина повела девочку домой, девочка пыталась объяснить ей, что тут не было никакого злого духа, а она лишь хотела поймать белую курицу. И ты, мама, сама видела эту курицу, ведь она бегала неподалеку от тебя на улице.

В ответ на это женщина рассказала, что никакой курицы на самом деле не было, и что с ее точки зрения все выглядело так, что ее дочка мирно играла возле дома и вдруг резко сорвалась с места и кинулась бежать в лес. Она тут же побежала за дочкой, но ей пришлось потрудиться, чтобы догнать ее, а потом пришлось дернуть за волосы, чтобы девочка пришла в себя".