 

Актер из “Гарри Поттера” впервые стал отцом

08.05.2020, 7:57, Разное

Британский актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Возлюбленная Джорджия Грум родила ему девочку. Имя малышки пара пока держит в секрете, сообщает Life.ru.

Руперт Гринт и Джорджия Грум стали встречаться в 2011 году. В начале апреля 2020 года в Сети распространились фотографии, где актриса запечатлена с округлившимся животом.

Напомним, Руперт Гринт прославился благодаря роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Также артист сыграл в сериалах “Большой куш”, “Дом с прислугой” и фильме “Дикая штучка”.



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