Кардиолог выразил опасения за здоровье Бабкиной

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08.05.2020, 7:48, Новости дня

Перенесшая пневмонию певица Надежда Бабкина находится в зоне риска и вполне может подхватить болезнь снова, сообщил кардиолог Владимир Хорошев.

Говоря о выздоровлении артистки, специалист отметил, что «ей просто повезло».

«(Надежда Бабкина) человек с сильной иммунной системой. По всей видимости, она, если можно так сказать, подхватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены, и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена», – сообщил Хорошев в беседе с порталом Nation News.

Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки. По его словам, такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины.

В апреле Бабкина была госпитализирована с пневмонией – ее погружали в искусственную кому. Позже ее состояние улучшилось. Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске, а 1 мая ее выписали из больницы.



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