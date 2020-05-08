 

Армия РФ планирует получать С-400 ежегодно до 2024 года

08.05.2020, 7:48, Новости дня

Минобороны планирует заключить госконтракт на ежегодную поставку в войска до 2024 года зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В 2020 году Вооруженные силы Российской Федерации получат ЗРС дальнего противодействия С-400, в стадии оформления новый государственный контракт на ежегодную поставку данной системы до 2024 года», – передает РИА «Новости» слова Криворучко журналу «Национальная оборона».

Напомним, ранее Криворучко рассказал, что госконтракт на закупку С-500 планируется заключить в 2021 году, поставка запланирована на 2025 год.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

27.03 / Северная Македония официально стала членом НАТО

10.04 / Песков заявил об отсутствии корректировок нацпроектов

15.04 / В Крыму отреагировали на угрозу главы украинского завода об ударе по НПЗ России

20.04 / Индия может временно запретить ввоз алмазов

07.05 / В Турции представили препарат от коронавируса для тестирования на людях

17.04 / Вернувшиеся с МКС космонавты благополучно приземлились в Казахстане

06.05 / В Минпросвещения подтвердили обсуждение переноса сроков ЕГЭ

19.04 / Путин поздравил верующих с Пасхой

03.04 / Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь продлили домашний арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска