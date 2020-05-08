Армия РФ планирует получать С-400 ежегодно до 2024 года

08.05.2020, 7:48, Новости дня

Минобороны планирует заключить госконтракт на ежегодную поставку в войска до 2024 года зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В 2020 году Вооруженные силы Российской Федерации получат ЗРС дальнего противодействия С-400, в стадии оформления новый государственный контракт на ежегодную поставку данной системы до 2024 года», – передает РИА «Новости» слова Криворучко журналу «Национальная оборона».

Напомним, ранее Криворучко рассказал, что госконтракт на закупку С-500 планируется заключить в 2021 году, поставка запланирована на 2025 год.