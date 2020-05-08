 

Мнение: Шли с экрана в бой солдаты

08.05.2020, 7:42, Разное

Вышли две новые серии документального проекта от мин.обороны.

7-я серия посвящена простым героям войны. В начале порадовал тезис о том, что именно в XX веке в СССР народ вышел на сцену истории.
8-я серия посвящена известным советским киноактерам фронтовикам, которые после Великой Отечественной Войны достигли больших успехов в кино, в том числе и про войну, которую знали не по наслышке.

Плюс еще.

Берлинская наступательная операция. Кинохроника и воспоминания очевидцев.

Дороги Победы. Подвижной состав Великой Отечественной Войны. Лекция Сергея Сигачева periskop.su

Мифы о Великой Отечественной Войне. Лекция историка Бориса Юлина

Лучшие советские фильмы о Великой Отечественной Войне

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Больше 90 тысяч зараженных: коронавирус в России поставил новый рекорд

03.04 / В Петербурге пес несколько часов просидел рядом с телом умершего хозяина

27.03 / Доклад: как к русским относятся в Балтии, Европе, США

02.05 / Андрей Макаревич из-за карантина вынужден «развлекать» молодую супругу через интернет

12.04 / Здоровы? В обсервацию!

02.05 / Дочь Юлии Началовой Вера майские праздники проводит в семье Евгения Алдонина

17.04 / Кейт Миддлтон и принц Уильям дали видеоинтервью: “Продолжаем скрывать от детей одну новость”

29.04 / Исследование доказало почти полную безопасность вакцинации

28.03 / «Роснефть» прекратила работу в Венесуэле

05.04 / Личное: А я предупреждала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска