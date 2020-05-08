Мнение: Шли с экрана в бой солдаты
08.05.2020, 7:42, Разное
Вышли две новые серии документального проекта от мин.обороны.
7-я серия посвящена простым героям войны. В начале порадовал тезис о том, что именно в XX веке в СССР народ вышел на сцену истории.
8-я серия посвящена известным советским киноактерам фронтовикам, которые после Великой Отечественной Войны достигли больших успехов в кино, в том числе и про войну, которую знали не по наслышке.
Плюс еще.
Берлинская наступательная операция. Кинохроника и воспоминания очевидцев.
Дороги Победы. Подвижной состав Великой Отечественной Войны. Лекция Сергея Сигачева periskop.su
Мифы о Великой Отечественной Войне. Лекция историка Бориса Юлина
Лучшие советские фильмы о Великой Отечественной Войне
Источник: Colonel Cassad
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