Мнение: Шли с экрана в бой солдаты

08.05.2020, 7:42, Разное

Вышли две новые серии документального проекта от мин.обороны.

7-я серия посвящена простым героям войны. В начале порадовал тезис о том, что именно в XX веке в СССР народ вышел на сцену истории.

8-я серия посвящена известным советским киноактерам фронтовикам, которые после Великой Отечественной Войны достигли больших успехов в кино, в том числе и про войну, которую знали не по наслышке.

Плюс еще.

Берлинская наступательная операция. Кинохроника и воспоминания очевидцев.

Дороги Победы. Подвижной состав Великой Отечественной Войны. Лекция Сергея Сигачева periskop.su

Мифы о Великой Отечественной Войне. Лекция историка Бориса Юлина

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