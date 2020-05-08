 

ERR – эффект чистых рук — на карантине в Эстонии снизилось число кишечных заболеваний

08.05.2020, 7:35, Новости дня

Частое мытьё рук в совокупности с ограничениями для профилактики коронавируса в Эстонии этой весной сократили распространение и других инфекционных заболеваний. Как пишет ERR, в Департаменте здоровья надеются, что привычка мыть руки станет обычной практикой и после того, как распространение COVID-19 утихнет.


Reuters

Рекомендация чаще мыть руки вместе с ограничениями для профилактики коронавируса этой весной сократила распространение других инфекционных заболеваний в Эстонии. Как передаёт ERR, по словам советника отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Ирины Донченко, на распространение кишечных и других инфекционных заболеваний влияют отсутствие вакцинации у человека, гигиенические привычки и частота взаимодействия с другими людьми.

«Осознание людьми необходимости мыть руки значительно повысилось, надеюсь, что эта привычка станет обычной практикой и после того, как распространение COVID-19 утихнет», — сказала Донченко.

В этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года распространение инфекционных заболеваний было меньше. Увеличилась только заболеваемость коклюшем и клещевым боррелиозом.

Общее число заболеваний кишечными инфекциями, по имеющимся данным, сократилось почти на треть: если в 2019 году в аналогичный период в Эстонии зарегистрировали 771 случай, то в этом году — 534.

Начавшийся в октябре 2019 года сезон гриппа, по словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, был одним из самых лёгких за последние 15 лет. В качестве возможных причин она отмечает возросший интерес к вакцинации, гигиену рук и социальное дистанцирование.



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