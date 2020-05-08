Business Insider рассказала, как пандемия изменит офисный быт

08.05.2020, 7:35, Новости дня

Перед американскими белыми воротничками начинает вырисовываться перспектива возвращения к офисной жизни — и уже сейчас понятно, что коронавирус надолго изменит облик типичного офиса, пишет Business Insider. Побеседовав с американскими архитекторами, работавшими с крупнейшими компаниями, корреспонденты издания попытались представить, как преобразятся рабочие места после отмены карантина.



Reuters

Пандемия коронавируса заставит многих работодателей пересмотреть свои взгляды на то, как должно быть устроено рабочее место, пишет Business Insider. Побеседовав с сотрудниками ведущих дизайнерских компаний аггломерации залива Сан-Франциско, сотрудничающих с такими гигантами как Google, Microsoft и Dropbox, корреспонденты издания попытались определить, как изменится офисный быт после отмены карантинных мер.

Как отмечается в материале BI, аггломерация залива Сан-Франциско стала первым американским регионом, который ввёл жёсткие карантинные меры — здесь они действуют ещё с 17 марта и, как ожидается, продлятся как минимум до конца мая. Между тем, местные власти — к вящей радости белых воротничков — уже начали обсуждать возможность возвращения к работе офисных комплексов, и хотя о конкретных датах речи не идёт, случится это почти наверняка до появления вакцины от коронавирусной инфекции — а это значит, что владельцам компаний придётся пересматривать устройство офисного быта, чтобы иметь возможность соблюдать меры социального дистанцирования, пишет издание.

По признанию опрошенных корреспондентами Business Insider архитекторов и дизайнеров, у большинства их клиентов просто нет капитала на резкое расширение офисных площадей, а значит к соблюдению дистанции между людьми придётся искать креативный подход, который позволит быстро и эффективно подстроить уже имеющиеся офисные пространства под новые нормы. Среди предложенных экспертами решений — использование места под ресепшн в качестве своеобразного «тамбура», где люди будут снимать верхнюю одежду и мыть руки. Кроме того, в офисе придётся свести к минимуму свести физический контакт с оборудованием, а значит кнопки, дверные ручки и прочую фурнитуру нужно будет по возможности заменить на «бесконтактные» альтернативы, говорится в статье.

Расположение рабочих столов сотрудников, а также обстановку конференц-залов необходимо будет пересмотреть таким образом, чтобы обеспечить хотя бы минимальную дистанцию, полагают эксперты, беседовавшие с BI. Кроме того, работники должны будут поддерживать порядок на своих рабочих местах, дабы клининговые бригады могли регулярно проводить их санитарную обработку — а это означает, что различные безделушки, фотографии домашних питомцев и рисунки детей, которые обычно украшают офисные столы, с них надолго пропадут, пишет издание. Изменения придётся внести и в организацию движения сотрудников по офису: к примеру, работникам может быть рекомендовано перемещаться внутри помещения только по часовой стрелке, чтобы не пересекаться лишний раз друг с другом, рассуждают дизайнеры, опрошенные журналистами BI.

Офисные туалеты, вероятно, повсеместно будут становиться одноместными — войти в них можно будет только по ключ-карте и только по одному, считают эксперты. Впрочем, в нынешних условиях сотрудники могут не захотеть заходить даже в идеально чистую офисную уборную, и не исключено, что некоторые работодатели просто разрешат подчинённым в обед отправиться домой, чтобы воспользоваться собственным туалетом, а затем завершить свои дела на день уже из дома — тем паче, что рабочий день и так скорее всего будет заканчиваться раньше, поскольку нужно будет выделять время на санитарную обработку, говорят дизайнеры.

По мысли опрошенных BI специалистов, нынешняя пандемия повлияет и на организацию труда офисных работников: работа станет посменной, чтобы всему составу не приходилось выходить в один день, а персонал будет разделён на отряды, которые будут всегда работать вместе: таким образом в случае, если заразится один из членов группы, придётся изолировать не весь офис или этаж, а только ближайшее окружение заболевшего.

Отдельной проблемой станут лифты, которые являются идеальной средой для распространения вируса, подчёркивают эксперты. Среди предложенных ими решений — разрешить пользоваться лифтами только сотрудникам, работающим на верхних этажах, а остальных заставить передвигаться по лестницам, а также выделение отдельного лифта, который будет использоваться только для спуска на первый этаж при выходе на работу.

В целом, по мнению побеседовавших с журналистами BI специалистов, многие сотрудники уже привыкли работать из дома, и работодателям придётся идти им навстречу, создавая «гибридный» режим, в котором выезды в офис и удалённая работа будут совмещаться. Так, например, сотрудники могут заниматься рутинной деятельностью дома, а в офис выезжать для решения важных вопросов, говорится в материале издания.